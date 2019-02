A parkolás irányítójának fejébe került a ferencvárosi botrány

Úgy tűnik, hogy heteken belül véget ér Martos Dániel ferencvárosi karrierje – írja a 444.hu, ahol először cikksorozatban számoltak be a ferencvárosi parkolás visszás ügyeiről, a múlt héten pedig dokumentumfilm is megjelent a témáról. Baranyi Krisztina kerületi független képviselő is megírta, hogy a kincstárnok munkaviszonya megszűnik a vagyonkezelőnél.

Martos a IX. kerületi vagyonkezelő, a FEV IX vezérigazgató-helyettese, így a parkolási ügyek is hozzá tartoznak. A politikus a helyi Fidelitas, majd a Fidesz fontos embere volt. Évekig ő vezette a fideszes frakciót a testületben.

Ahogy a 444 videójából kiderült: Ferencvárosban kamu parkolójegyeket adtak ki az automaták, a bevételek nevetséges töredéke landolt a kerület kasszájában, különös körülmények között kiiktatták a távfelügyeletet, és feketén dolgoztatták a parkolóőröket, akik közül egyesek munka közben az utcán drogot árultak.

Kiemelt kép: MTI/Marjai János