Vezér Mihály átadott egy makettasztalt

Vezér Mihály 2006 óta Százhalombatta polgármestere, nyilván nem érdemtelenül. Most például a város fejlesztéseit mintegy új szintre, az átadóművészet csimborasszójára emelte, amikor átadott egy, a város új fejlesztéseit bemutató makettasztalt, ami a korábban említett rétegvulkánnal ellentétben nem nagy, hanem kicsi.

Tisztelt Városlakók! Január 21-én mutattuk be azt a nagyméretű makettasztalt, amely a vasútfejlesztés befejezése utáni jármű-, gyalogos és kerékpáros forgalmat, a forgalmirend-változásokat, a megmaradó épületeket, az átalakított vasút- és buszmegállókat, az új parkot, a felújított vasútállomás épületét, vagyis Százhalombatta – vasútfejlesztésben érintett városrészének – megújult városképét szemlélteti. A makettasztalt minden érdeklődő megtekintheti a Polgármesteri Hivatal B épületének földszintjén nyitvatartási időben, ugyanakkor elhelyezésénél arra is figyeltünk, hogy akár kívülről, az ablaküvegen keresztül is látható legyen. Bízom abban, hogy a beruházás az egész város fejlődésének is új lendületet ad, hiszen Százhalombatta legjelentősebb közlekedési csomópontja újul meg.