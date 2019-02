Szinte leállt a menekültek befogadása Magyarországon

Szerencsére Nikola Gruevszkinek még volt hely.

Tavaly 367 menekültet fogadott be hazánk, de a folyamat 2018 eleje óta lassult. Az utolsó negyedévben már csak 13 kérelmet bíráltak el pozitívan a hatóságok, köztük a korrupció miatt elítélt volt macedón kormányfőét, Nikola Gruevszkiét – írja a Népszava, amely közérdekű adatigénylést intézett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz.

Mint írják, 2017-ben még csaknem ötször ennyi menekültet fogadott be az ország. A tavalyi statisztika szerint továbbra is elsősorban afgánok és irakiak érkeztek, de szírek, pakisztániak és irániak is szerepelnek a lista első öt helyén. Az első kilenc hónapban 560 kérelemből még 354-ben született pozitív döntés, az utolsó három hónapban viszont hiába érkezett újabb 111 menekültkérelem, csak 13 esetben adtak nemzetközi védelmet a magyar hatóságok.

A múlt év végén a röszkei tranzitzónában már 90-en, a tompaiban 102-en várakoztak, az ott lévő embereknek nem nagyon van más választásuk, mint önként távozni Szerbia felé. Ezzel le is mondanak a magyar kérelem pozitív elbírálásának esélyéről, ami nyilvánvaló szándéka is a kormánynak – jegyzi meg a lap.

A menekültként, oltalmazottként vagy befogadottként elismertek száma egyébként eltörpül azokéhoz képest, akik letelepedési kötvénnyel érkeztek hazánkba. 2013 és 2017 között húszezren igényelték pénzért a magyarországi letelepedést, közülük mindössze 16-ot utasítottak el. (Fotó: Europress – Attila Kisbenedek / AFP)