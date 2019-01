Gyurcsány Ferenc is Karácsony Gergelyt támogatja

Meggyőződésünk szerint Karácsony Gergely személyében és programjában nagyobb eséllyel tudja integrálni a természete szerint színes ellenzéki szavazótábort, neki van a legnagyobb esélye a győzelemre, ezért a Demokratikus Koalíció arra kéri a budapesti polgárokat, hogy vegyenek részt az előválasztáson és Karácsony Gergely jelölését támogassák

– írta Facebookon Gyurcsány Ferenc DK-elnök.

Az előválasztás első körében az MSZP-s Horváth Csaba lesz Karácsony ellenfele, aki több ajánlást gyűjtött a zuglói polgármesternél. Igaz, a baloldali előválasztást főleg MSZP-s irodákban bonyolítják, így Horváth felé billen a mérleg. Ezért is szólalnak meg most egyre többen a Karácsonyt támogatók: a minap Bajnai Gordon, most pedig Gyurcsány.

Gyurcsányék szerint „az Orbán-rendszer megroppantásának egyik legfontosabb állomása az őszi önkormányzati választás, különösen a budapesti főpolgármester-választás”. És mint írja a volt miniszterelnök: „Budapesten az Orbánnal szemben álló ellenzéki szavazók jelentős többségben vannak. Azért, hogy akaratuk érvényesülhessen és Budapest újra szabad, európai főváros legyen, egy közös ellenzéki főpolgármester-jelölt támogatása szükséges.”

Ezért azzal zárja sorait, hogy bárki nyeri is az előválasztást, azt a jelöltet a DK teljes erőbedobással támogatni fogja.

