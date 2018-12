Egész éjszaka közlekednek majd a HÉV-ek szilveszterkor

Évek óta először idén újra közlekednek a HÉV járatai szilveszter éjjelén. A december 31-éről január 1-jére virradó éjszakán valamennyi HÉV-vonalon biztosított az éjszakai közlekedés.

A H5-ös vonalon a Batthyány tértől Békásmegyerre félóránként, Szentendrére pedig óránként közlekedő vonatokkal lehet eljutni. Szentendréről szintén óránként indulnak járatok a Batthyány tér felé.

A H6-os vonalon többletvonatpár közlekedik, mely Ráckevéről a Közvágóhíd felé 1:04-kor, a Közvágóhídtól Ráckevére 2:25-kor indul.

A H7-es vonalon is félóránként járnak a szerelvények a Boráros tér és Csepel között.

A H8-as vonalon óránként közlekednek a vonatok az Örs vezér tere és Gödöllő között.

Január 1-jén a vonatok a munkaszüneti és ünnepnapokon érvényes menetrend szerint, január 2-ától a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak. A BKK tájékoztatása szerint szilveszter éjszaka a szokásos éjszakai járatok mellett az M2-es, az M3-as és az M4-es metró egész éjjel közlekedik, az M1-es metróvonalon pedig éjjel 1 órakor indulnak a végállomásokról az utolsó szerelvények. A Nagykörúton egész éjjel jár a 4-es, 6-os villamos, és egész éjszaka lehet utazni a belvárost átszelő 5, 7, 8E és 9 jelzésű buszvonalakon is. A szilveszter éjszaka utazóknak elsősorban a belváros számos pontját elérő metróvonalak használata ajánlott, amelyekről a BKK a külső pontokon csatlakozást biztosít a szokásosnál sűrűbben közlekedő éjszakai járatokra. Érdemes az utazás tervezéséhez a BKK FUTÁR alkalmazást használni. A www.bkk.hu/evvege oldalon részletesen is megtalálható a fővárosi év végi közlekedési rend, és elérhetők a szilveszter éjszakára vonatkozó, nagyobb fővárosi térségekre lebontott utazási javaslatok is.

