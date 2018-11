Kiadós eső után havas eső, ónos eső, havazás

Hétfőn borult lesz az ég. Országszerte több hullámban valószínű kiadós eső. Késő délutántól délen már gyengül, szűnik a csapadék. Az északkeleti szelet az ország déli része kivételével többfelé kísérik élénk, a Nyugat-Dunántúlon, északkeleten erős lökések. Napközben 6-11 fok, késő este 1-8 fok várható – írja a Kiderül.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki a nagy mennyiségű eső miatt a fél országra.

Éjfélig általában 15-30 mm eső várható, kisebb körzetekben pedig akár egy havi (45-50 mm-t meghaladó) csapadék is hullhat. Hétfő délutántól északkeleten helyenként (elsősorban a Zemplén keleti részén) 60-65 km/órás szél is lehet. A hegyvidéki területeken rossz látási viszonyokra, helyenként sűrű ködre lehet számítani. Estétől, késő estétől előbb a Zemplénben, majd általában az Északi-középhegységben az esőt havas eső, hó váltja fel.

Kedden is marad a borús idő. Az esőt észak felől egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja fel, de keleten, délkeleten nem várható halmazállapot-váltás. Az északi szél többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon valamint a Zemplén környékén viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban általában -1 és +4 fok várható, majd délután csökken a hőmérséklet.

A hét második felében lehűlésre kell számítani, a leghidegebb órákban mínusz 7 foknál is hidegebb lehet, néhol napközben is mínuszok lesznek. Marad a csapadékos idő, eső, havas eső, ónos eső, havazás is várható. Csütörtökön és pénteken közepesen felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A nappali maximumok mindkét nap mínusz 2 és plusz 3 fok között alakulnak.

Kiemelt kép: MTI / Mohai Balázs