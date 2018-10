Döbbenetes: a rab testüregében találták meg az őrök a mobiltelefonokat

A hétvégén az egyik hazai börtönbe látogatott egy elítélt rokona, aki beszélő alkalmával az őrök figyelmét kijátszva szerettének három mobilt is átadott. A fogvatartott ellenőrzését követően egyik testüregéből kerültek elő a kisméretű telefonok, amikről annyit lehet még tudni, hogy alig tartalmaznak fémet, ezért a kiszűrésük is sokkal nehezebb.

Látogatófogadás alkalmával egyébként a fogvatartottak előtte és utána is ellenőrzésen esnek át, ebben az esetben is a második ellenőrzés során találták meg az őrök a mobilokat. Ebből az esetből is látszik, hogy a hozzátartozók és a fogvatartottak is mindent megpróbálnak, hogy illegális tárgyak kerülhessenek be a börtönökbe.

A BVOP tájékoztatása szerint, amikor a dolgozók tiltott tárgyat találnak a bv. intézetben, minden esetben alaposan megvizsgálják az eset körülményeit. A fogvatartottat fegyelmi, indokolt esetben pedig büntetőeljárás formájában vonják felelősségre. Büntetésként szigorítanak a rabra vonatkozó biztonsági szabályokon, de sor kerülhet a kapcsolattartás korlátozására is.

Megkerestük Orosz Zoltánt a BVOP szóvivőjét, hogy milyen gyakran fordul elő ilyen eset, azt a választ kaptuk, hogy nagyon ritka, hogy valaki így próbál becsempészni mobiltelefont, pláne egyszerre hármat.

A szóvivő elmondása szerint, ha ilyen történik, akkor minden esetben megvizsgálják a hozzátartozók felelősségét is, amennyiben bebizonyosodik a szándékos magatartás, úgy a bv. intézetek parancsnokai minden esetben megteszik a szükséges jogi és szakmai lépéseket is a fogva tartás biztonsága érdekében.