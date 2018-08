Belöktek egy férfit a metró alá az Örs vezér téren

Vérfagyasztó jelenetek játszódtak le az Örs vezér téren pénteken este hat körül. Egy hajléktalan kinézetű férfit belökött valaki az épp induló szerelvény alá – tudta meg a 24.hu. Egy szemtanú részletesen elmesélte, hogy mi történt pontosan.

Amikor becsukódott a metró ajtaja és elindult az Örsről, akkor egy hajléktalan kinézetű férfi elkezdte ütni az ajtót kívülről. A mellette lévők elkezdtek balhézni és kiabálni vele, egyikük pedig meglökte és beesett a metró valamint a peron közé. A férfi megpróbált kapaszkodni, de végül beesett a sínek közé. Mindenki megrémült, és többen is kiabálni kezdtek, hogy ne nyúljon semmihez. Megdöbbentő módon egy civil oldotta meg a helyzetet. Beugrott a sínek közé, és a metró elejénél lévő ütköző között kihúzta a férfit. Csak azután kerültek elő a BKV-emberei, miután kihúzták a sínek közül. Mondták neki, hogy menjen be a forgalmi irodába, de ő nem akart. Közben simán elsétált az, aki belökte a metró alá. A hajléktalan kinézetű férfinak nem lett semmi baja, és ő is elhagyta a helyszínt