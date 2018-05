„Meg akarod ölni a lányomat?” – brutális verekedés a Westendben

Összeverekedett egy lányával sétáló 35 éves nő és egy 18 éves lány szerda délután Budapesten, a Westend bevásárlóközpontban. A két nőt a biztonsági őröknek kellett leállítani. A fiatalabb nő megsérült, őt tolószékben vitték el. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a két nő ellen.

Beszéltünk egy szemtanúval, akinek pont az orra előtt történt az eset. Ezt mondta:

Volt szerencsém másfél méterről végignézni az egészet. Egy anyuka az éttermek felől jött a hat év körüli kislányával a földszinten, amikor a két lány meglökte a kislányt a Rossmann előtt. Ezen összeszólalkoztak, majd az egyik lány hátulról egy szatyorral fejbe vágta az anyukát. A kislány anyja ezen annyira bedühödött, hogy hátrébb lépett, majd nekifutásból hasba rúgta a lányt, mindeközben a testvére ordított persze. Ezek után elkezdték tépni egymás haját, a lány kezéből kiesett és szétrobbant turmixos pohár, majd mindketten a Rossmann kirakatának csapódtak. Az anyuka elgáncsolta a lányt, aki a földre esett, beverte a fejét, és lent is maradt. A testvérpár mindkét tagja ordított, az egyik a fájdalomtól, a másik pedig az anyukával, aki védte az igazát.

Az ordibálásra és a hatalmas csattanásra kirohant az üzletből a Rossmann biztonsági őre is. A férfi lapunknak azt mondta, hogy nem teljesen volt magánál a földre került lány.

– idézte fel az eseményeket Richárd, a biztonsági őr.

A beszámolók szerint körülbelül tizenkét másodperc alatt lezajlott a jelenet. A verekedés miatt több biztonsági őr is a földszinti üzlet elé rohant.

Az első biztonsági őr is a verekedés végére ért az üzlet elé. Próbálta nyugtatni a feleket, amíg odaérkeznek a társai. Először az anyukát és a kislányt vitték be biztonsági szobába, majd az egyik lányt a testvérek közül. Utána betették egy kerekesszékbe a földön fekvő lányt, és bevitték őt is. Végül pedig jöttek a takarítók, és feltakarították a verekedés nyomait.