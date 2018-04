Álmában akarta elvágni a felesége nyakát

Elmaradt az ítélethirdetés annak a miskolci férfinak az ügyében, aki tavaly májusban álmában akarta elvágni volt felesége nyakát, majd magával is végezni próbált. A vádlott ügyvédje újabb bizonyítási eljárást terjesztett be, amit a bíró el is fogadott. A férfi és a nő házastársak voltak, ám a válás után is egy házban laktak. Kapcsolatuk azonban annyira megromlott, hogy a vádlott többször fenyegetőzött öngyilkossággal, és kilátásba helyezte, hogy leszúrja a volt feleségét és a velük élő gyerekeket is. A vádlott egyik nap, a hajnali órákban bement a sértett által használt hálószobába és egy 15 cm pengehosszúságú késsel megvágta az alvó sértett nyakát. Az asszony felébredt, eltolta a nyakától a kés pengéjét, minek hatására a vádlott távozott a szobából. A férfi ezt követően kiment az udvarra majd a saját nyakán is sebeket ejtett. Emberölés kísérletével vádolják.