Magyar Közút: ne induljanak útnak Északkelet-Magyarországon!

Borsodban, Szabolcsban és Hevesben most is havazik, az M3-as egyes szakaszain hófúvások vannak.

Másfél órát is késhetnek a vonatok a havazás és jegesedés miatt

Az északkeleti országrészben, főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében jelenleg is változó intenzitással havazik, több térségben, illetve az M3-as autópálya egyes szakaszain is hófúvások nehezítik a közlekedést, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri az autósokat, hogy ezeken a területeken ne induljanak útnak.

A közútkezelő vasárnap délelőtti, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb készültségi fokozatban dolgoznak, az összes bevethető munkagépet és szakembert az utakra vezényelték. Ezekbe a megyékbe országos átcsoportosításokat is végrehajtottak, így például Komárom-Esztergom és Békés megyéből is munkagépeket vezényeltek át a rendkívüli időjárásban érintett területekre.

Országosan a hajnali, reggeli órákban csaknem 500 munkagép végzett hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, szombat óta közel 8800 tonna sót és mintegy 350 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek, de az időjárás több helyen a szombat késő esti, vasárnap kora hajnali órákra kritikussá vált.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól keletre több mellékúton, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 38-as főút egy szakaszán is érvényben van jelenleg korlátozás a hófúvások miatt, illetve több mellékút is csak nehezen járható ezekben a térségekben.

Az M3-as autópályán is több szakaszon nehezíti a közlekedést a viharos szél és az intenzív havazás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján vasárnap elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében várható még jelentősebb mennyiségű friss hó, illetve a szél is viharos marad, így több térségben is hófúvásos szakaszok alakulhatnak ki. A munkagépek által a burkolatról letakarított havat a 60-70 kilométer/órás széllökések percek alatt visszahordhatják az úttestre – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút.

Továbbra is arra kérik az autósokat, hogy a felsorolt térségekben a viharos szél elálltáig ne induljanak útnak. A tájékoztatásban figyelmeztetnek arra, hogy ezt követően is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekedjenek, és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről. (MTI; a kiemelt kép illusztráció, fotó: Czeglédi Zsolt)