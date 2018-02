Nagyítóval is alig lelni parkolóőrt Ferencvárosban

Miután kiderült, hogy ingyenparkolós VIP-lista létezik Ferencvárosban, megtizedelődtek a parkolóőrök.

A bliccelők álomkerülete lett a IX. kerület az Index cikke szerint: szerda reggel két órán át kolbászoltak Ferencvárosban, de nem akadtak parkolóőrre. A lap azt írja, lecserélte az önkormányzat a parkolóőri gárdát, mindez nem független a parkolási botránytól. A kerületben ugyanis több olyan autórendszám is felkerült az ingyen parkolást biztosító VIP-listára, aminek tulaja nem kerületi lakos.

Maga Bácskai János polgármester beszélt a listáról a Civil Rádióban, miután kiderült, barátja, Rudits Tibor is ingyen parkolhat.

A szabályzat alapjáraton az, hogy a kerületi lakosok mellett ingyen parkolásért folyamodhat, aki ingatlant bérel, székhelye, telephelye van a kerületben. Az Index kiderítette, hogy a VIP-listát közben hozzátették a jogszerűen ingyen parkolókéhoz. A parkolóőr a rendszerben csak azt fogja látni, ha egy rendszámot ellenőriz, hogy az illető ingyen parkolhat, de hogy miért, azt nem.

Bácskai is elismerte amúgy, hogy bűncselekmény történt, mert valaki létrehozott egy zárt adatbázist, amit ismertek a parkolóőrök is. A listán lévő kocsikat így nem is büntették meg. A lap szerint mindenesetre árulkodó, hogy drasztikusan lecsökkent a parkolóőrök száma. A listán amúgy 25 jármű szerepelhet a 444 szerint. Mindenesetre Baranyi Krisztina együttes politikus hűtlen kezelés és csalás miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

(Kiemelt kép: Gilles Targat / Europress)