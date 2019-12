A karácsonyi dalok tényleg károsak a mentális egészségünkre

Az agyunk egyszerűen nem tudja feldolgozni és besokall.

Az advent és a karácsony elmaradhatatlan elemei a karácsonyi dalok, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az embert minél inkább hangulatba hozzák és meghitté varázsolják az ünnepet. Egy friss kutatás viszont most azokat igazolja, akik viszolyognak ezektől a daloktól, mert úgy tűnik, tényleg nincsenek jó hatással az idegeinkre.

A kutatás Mariah Carey klasszikusát, az All I Want for Christmas is You-t említi példaként, mint mentális egészségünkre káros darabot, de igazából bármelyiket citálhatták volna.

A dolog hátterében az áll, hogy ezeket a dalokat már nagyon korán elkezdik játszani a plázákban, rádiókban és a TV-ben, és végig kísérik az egyébként is rendkívül stresszes karácsony előtti időszakot. Ha csak néha hallgatjuk meg őket, az valóban kellemes nosztalgiát és hangulatot eredményez, de a folyamatos ismétlődés frusztrál és néha szorongást is okozhat. A kutatás ezt úgy fogalmazza meg, hogy az agy túltelítődik és negatívan reagál az ismerős dallamokra.

Ennek kapcsán egy klinikai pszichológus az üzletekben dolgozók nehéz helyzetére hívta fel a figyelmet, akiknek egyszerűen meg kell tanulniuk kikapcsolniuk az agyukat, hogy ne vegyenek tudomást a dalokról, különben könnyen becsavarodhatnak, mire ideér a karácsony.

A kutatás azt tanácsolja azoknak, akik mindezek ellenére nem akarják kizárni az életükből a karácsonyi dalokat, hogy nagy körültekintéssel válogassanak a darabok között, ne ragadjanak le egynél, mindig mást hallgassanak, ezzel elkerülhetik, hogy az agyuk besokalljon.

Kiemelt kép: YouTube