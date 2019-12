A Mikulás rénszarvasai után nevezték el a kölyöktacskókat, akik most új gazdára várnak

Korán jött a karácsony a brit RSPCA (Királyi Társaság az Állatokkal Szembeni Kegyetlenség Megelőzése Érdekében) munkatársaihoz, akik már maguk is igazi karácsonyi lázban éghetnek: a Mikulás rénszarvasai után neveztek el kilenc kölyöktacskót, akiket anyjuk, Olive nemrég hozott világra – írja a Mirror.

Üstökös, Íjas, Csillag, Táncos, Pompás, Villám, Táltos, Ágas és Rudolf most új gazdikra várnak.

Olive maga is örökbefogadásra várt, de a helyzet egy csapásra bonyolulttá vált a kölykök érkezésével. A központ munkatársai most ideiglenesen gondoskodnak róluk, és éjjel-nappal felügyelik az egész családot, egészen addig, amíg a kicsik készen nem állnak az örökbefogadásra.

De persze az sincs kizárva, hogy közben a Mikulás fog jelentkezni értük…

❄️ Dachshund through the snow! ❄️

Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen and Rudolf are being cared for around the clock by staff at RSPCA Halifax! They were all signed over into our care and are ready to jingle all the way home! 😍 https://t.co/xA3K7dv78S pic.twitter.com/PgKAYs8DQz

— RSPCA (England & Wales) (@RSPCA_official) December 5, 2019