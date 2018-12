A rendőrökkel együtt vásároltak karácsonyi ajándékot a kisiskolások

Több mint 60 gyerek mellé rendeltek rendőrt Lincolnban. Na, nem kell semmi rosszra gondolni, pont inkább, hogy jóra: ugyanis minden pár kapott 150 dollárt, 43 ezer forintot ajándékba, hogy elköltsék az évi Shop With A Cop, vagyis a Vásárolj egy rendőrrel program keretében.

Hétvégén mentek aztán shoppingolni és barátkozni.

– mondta a KLKN TV-nek a negyedikes Dytrell Mattox, aki az Elliot általános iskolába jár, de másik két suliból is voltak résztvevő gyerekek.

A program célja, hogy új megvilágításba helyezze a gyerekek között a rendőröket, és hogy kicsit szórakozzanak az új barátaikkal.

– nyilatkozta Mike Woolman kapitány.

Shop w a cop, thnx to all LPD civilian employees, friends, & fam 4 wrapping the gifts! Thnx to Priscilla & Nicodemus, our Comfort Dogs & their wonderful handlers. Thnx to #LNK @Target employees & everyone who got up early on their day off to volunteer. #LNKPride #Community pic.twitter.com/AbJgQR4VJF

— Lincoln Police (@Lincoln_Police) December 15, 2018