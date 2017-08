A menetrend felfüggesztését kéri a szakszervezet a hőség miatt

A kánikulára tekintettel azonnali rendkívüli intézkedésekre, akár a menetrend időszakos felfüggesztésére, az első ajtózás átmeneti szüneteltetésére is kérte levélben a BKV és a Volánbusz vezetését az Egységes Közlekedési Szakszervezet, áll közleményükben.

Az EKSZ szerint egyes járatokon embertelen körülmények között, például a tűző napon álló buszban ülve kell várakozniuk a következő fordulójukra a járművezetőknek úgy, hogy még szociális helyiség sincs a közelben. Amennyiben nem lesz változás, a szakszervezet a munkavédelmi hatósághoz fordul.

Nemes Gábor elnök szerint „több járaton enyhén szólva is aggályos körülmények között dolgoznak a sofőrök, akiknek naponta több tízezer utast kell biztonságban elszállítaniuk. Normál időjárási körülmények között sincs rendjén, hogy egyes végállomásokon nincs szociális helyiség, sőt, például egy bevásárlóközpont parkolójában a tűző napon álló járműben kell hosszasan várakozniuk a buszvezetőknek, vagy akár kellő mennyiségű hűtött ital nélkül vezetni órákon keresztül.”

Szerinte ebben a kánikulában nem a mindenáron való pontos szolgáltatás, hanem az emberek – a sofőrök és az utasok – biztonsága a legfontosabb.

A szakszervezet azt is elvárja, hogy a közösségi közlekedési cégeknél legalább a rendkívüli kánikulában gondoskodjanak a végállomások gyakoribb ellenőrzéséről, takarításáról és a folyamatos ivóvízellátásról azokon a végpontokon is, ahol nincs szociális helyiség, vagyis még vízvételi lehetőség sem. Az EKSZ szerint a rendkívüli kánikulában csúcsforgalmi időben indokolt az első ajtós felszállás átmeneti szüneteltetése is annak érdekében, hogy az utasoknak és a járművezetőknek se kelljen hosszasan várakozniuk a megállókban.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet azt is elvárja, hogy a cégvezetés a rendkívüli forróságban – szintén a csúcsforgalmi időszakban – függessze fel a menetrendet azért, hogy a járművezetők a hűvösebb pihenőkben kellően regenerálódhassanak két forduló között legalább azokon a végállomásokon, ahol erre lehetőség van.