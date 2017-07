Feladta jól fizető állását, hogy körbeutazza a világot – ma már ebből él

A most 38 éves Georgia Hopkins öt évvel ezelőtt döntött úgy, hogy kilép akkori, befektetésekkel foglalkozó munkahelyéről, nyakába veszi a világot és körbeutazza a Földet. A Gigi becenévre hallgató ausztrál hölgy eddig 55 országban járt és körülbelül 350 várost látogatott meg. Többi közt Magyarországon is megfordult, kétszer is járt Budapesten.

A Melbourne-ből származó Georgia a Daily Mail Australiának elmondta, miért döntött úgy, hogy a mindennapi hajtás helyett olyan életet éljen, amelyre sokan vágyunk.

Bármi történjen, az utazás mindig is nagy részét fogja kitölteni az életemnek, ebben biztos vagyok. Nem hiszek a megállapodás fogalmának klasszikus értelemben vett jelentésével. Nem gondolom, hogy szükségem lenne egy házra vagy családra, hogy megállapodjak. Ami számomra fontos, hogy boldog legyek az adott pillanatban. Hogy úgy éljek meg minden napot, ahogy igazán szeretnék. Az utazásaim ellenére magamban úgy érzem, hogy már megállapodtam

– válaszolt Gigi arra a kérdésre, hogy meg fog-e állapodni valaha, valahol.

És, hogy mennyire a pillanatnak él, az is jól mutatja, hogy a jövőben szeretne gyermeket, de emiatt nem akarja megszakítani a kalandokat. Inkább a hátára kapja a kicsiket és megy tovább – jelentette ki. Olyan környezetben nőtt fel, ahol bátorították az utazásra és ezt a szemléletet szeretné majd átadni a gyermekeinek is.

Biztosan hiszem, hogy a gyerekek jóval többet tanulhatnak, ha úton vannak – az életről, különböző kultúrákról, nyelvekről, tiszteletről, elfogadásról és türelemről. Talán még többet is, mint egy osztályteremben

– jelentette ki a lapnak. Hozzátette, több olyan barátot is megismert utazásai során, akik hasonlóan gondolkodnak és fiatal családként járják a világot. Két földije például minden évben négy hónapot Spanyolországban tölt a kislányaikkal, egy másik ismerőse a kismamáknak járó szabadságot használta ki arra, hogy újszülöttjével bejárja Dél-Amerikát.

Jogosan tehetjük fel azonban a kérdést, hogy miből tartja fent magát Gigi, és miből finanszírozza a kalandjait? Hiszen utazni nem olcsó mulatság manapság.

Az It’s beautiful here nevű blogomat szenvedélyből indítottam, majd kezdtem el egyre több figyelmet szentelni neki három évvel ezelőtt. Ez volt az a hely, ahol megoszthattam mindazt a varázslatot és szépséget, amelyet a utazásaim során tapasztaltam a barátaimmal és a családtagjaimmal. Utazási tippeket adtam, fotókat, történeteket osztottam meg, hogy bemutassam azt a sok inspiráló embert, akikekkel az úton találkoztam

– magyarázta. Georgia később szabadúszóként kezdett dolgozni utazási magazinoknak és az üzlet beindult. Jelenleg már különböző márkáknak is készít utazással kapcsolatos tartalmat. Ezen felül partnere lett egy légitársaságnak, több hotelnek és közösségi médiás együttműködést kötött különböző termékekkel. Igény szerint személyes útitervet készít az olvasóinak és árulja a limitált példányszámú nyomtatott fotóit.

Gigi büszke rá, hogy ilyen sokan figyelemmel kísérik – az Instagramon jelenleg majdnem 27 ezer követője van. Nagyon szerencsének érzi magát amiatt is, hogy a hobbiját üzleti vállalkozássá tudta alakítani.

Persze nem volt könnyű feladni az addigi hivatását, és valójában a történések véletlen egybeesésének köszönheti, hogy gyökeres fordulatot vett az élete.

2011 szeptemberében nagyon vártam, hogy áthelyezzenek a New York-i irodába Sydney-ből, de amikor késett az új kinevezés, nem tudtam tovább várni.

Gigi szerette a munkáját, de az iparágat nem kedvelte. Az áthelyezés előtt felmondott és Indiába, majd Bhutánba utazott, de nem hagyott fel a New York-i tervekkel.

Az USA keleti partjára tartó út közben megállt Los Angeles-ben egy pár hétre a barátainál, ahol aztán annyirajól érezte magát, hogy hónapokra ott ragadt. Volt hol aludnia, hiszen a “santa monicai családja” befogadta őt. Korábban, turistaként nem tetszett neki a város, de ezúttal beleszeretett a lassabb iramba, a kék égbe, az egészséges életmódba és az óceán, a hegyek, illetve a sivatag hármasába.

Georgia viccesnek tartja, hogy ma már szó szerint a bőröndjéből él, de nem zavarja őt. Még otthon Melbourne-ben is ingázik a szülei, a húga és a barátja között. Azt állítja, nincs szüksége sok dologra. És, hogy mégis mit tárol a táskájában?

Mindig pakolok füstölőt és aromaterápiás szemfedőt – az illatoktól hamar magára talál az ember. Gyakran teszek be egy kis utazógyertyát. Mindig van nála fülhallgató – sehová nem tudok menni zene nélkül -, és végül van nálam mindig, valami bizarr okból, rumbatök. Érdekes módon a legtöbbször a legfontosabb kellékeket felejtem el, mint a telefontöltő vagy az útlevelem

– vallotta be Gigi, aki azt is elismerte, hogy bizony egyre többször van honvágya. Hiányoznak neki a családi összejövetelek, amikor csak ő nincsen jelen. Hiányoznak a barátnői is, mikor összejönnek egy pohár borra vagy a keresztlánya, mikor balett előadása van.

Az utazásokkal járó kellemetlenségek: pénzhiány, elveszett csomagok, késések, logisztikai gondok, betegségek is okozhatnak stresszt az embernek – magyarázta.

Mindezek ellenére a hozzá közel állók, de főleg a szülei támogatták és most is támogatják őt. Ha bajba került, állandóan volt egy ismerős, egy barát, aki felajánlotta a segítségét. Akár egy kanapéval, ahol aludhatott, akár üzleti tanácsokkal.

Mindig lesz valahol nyolcórás munkára lehetőség, de az életben csak egy esélyünk van, hogy az álmainkat valósítsuk meg. Ha nem ragadjuk meg, meg fogjuk bánni

– állítja Georgia, aki szeptemberben visszatér Európába, hogy még több szépséget tárjon fel az öreg kontinensen.