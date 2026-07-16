„Nem leépítés volt, önkéntesekkel folytatjuk a munkát” – Írta a DPK-rendezvényeket szervező cég, ahonnan majdnem mindekit kirúgtak

Csaknem mindenkit kirúgtak a Fidesz-kampány sötétebb részeit intéző cégek, az Apáti Bence féle Nemzeti Ellenállás Mozgalom és a DPK-rendezvényeket szervező Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségtől – derült ki az RTL Híradó saját gyűjtéséből.

A Híradónak az egyik érintett vállalat azt írta:

nem leépítés történt, önkéntesekkel folytatjuk a polgári közösségek megerősítését.

A Harcosok klubja után jött a DPK

Orbán Viktor még tavaly Tusványoson hirdette meg a Digitális Polgári Körök létrehozását, amit a választáshoz közeledve az akkori miniszterelnök a „jobboldal morális forráskódja és nemzeti algoritmusaként” hívott életre. A DPK-k egy-egy háborúellenes gyűlésére több százmilliót égettek el.

Az RTL szerint a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségtől 2025-ben 5,6 milliárd forintból gazdálkodott, a választásig itt több mint 100-an dolgoztak, most 80 embertől megváltak. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szintén milliárdokból tartotta fenn magát, ők árasztották el a városokat például a Tisza adóemeléséről vagy Zelenszkij és Magyar Péter összemosásáról szóló plakátokkal. A választási 60 ember dolgozott itt, most összesen két munkatárs maradt a cégnél.