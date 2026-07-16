Schóbert Norbi magára vette az országos tiszti főorvos kritikáit: Nem propagálom ezeket a terápiákat

Schóbert Norbi Facebookján reagált az országos tiszti főorvos szerdai közleményére, melyben Oroszi Beatrix felhívja a figyelmet arra, hogy az ivermectin- vagy fenbendazoltartalmú állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, használatuk pedig közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét.

Bár a közleményben név szerint nem említik, Schóbert nemrég egy interjúban felesége, Rubint Réka betegsége kapcsán arról beszélt, hogy léteznek alternatív daganatkezelési módszerek, és egyet közülük ki is emelt.

„Van egy Dr. Makis nevű ember, aki elkezdte a rákot úgy kezelni, mint a férget, és ivermectinnel, fenbendazollal kezeli. Nincs tudományos bizonyíték, de annyi gyógyulás van, olyan stádiumba jönnek vissza az emberek, hogy én például a Réka kezelését kiegészítem fenbendazollal is. Tehát én elmegyek neki az állatpatikába, megveszem neki a kutya-macska féreghajtót, beadom, és sokkal jobban van tőle, az a vicc. Nem fáj semmije, erős, a haja visszanőtt” – mesélte akkor a fitneszedző.

A tiszti főorvosi közleményre reagálva Schóbert azt írta, nem az ő módszere az ivermectin, a fenbendazol vagy a mebendazol kiegészítő alkalmazása, és hangsúlyozta, hogy ő nem onkológus, csupán egy érintett hozzátartozó. Bejegyzése szerint az interneten, valamint külföldi ismerősei beszámolói és egyes magánegészségügyi szereplők ajánlásai alapján tájékozódik. Azt is leszögezte, hogy mindent egyeztetnek onkológussal.

Posztja végén azt írta:

Csak egy 3 gyerekes családapa vagyok, aki küzd a Szerelme életéért és a szakadék szélén belekapaszkodik minden fűszálba.

Hozzátette:

Nem propagálom, csak elmeséltem.

Illegális és rendkívül veszélyes lehet

A 24.hu-nak a témában nyilatkozó szakértők egyöntetűen elítélték az állatoknak szánt készítmények alkalmazását embereknél. Falus András Széchenyi-díjas immunológus egyenesen úgy fogalmazott, hogy

már elsőre is szörnyen hangzik, hogy egy féregirtót emberi gyógyításra próbálnak használni, ráadásul tulajdonképpen bűnténynek is számít.

Mint a szerdai közleményből kiderült, hasonló állásponton van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is.

Az országos tiszti főorvos kiemelte: a daganatos betegek és családtagjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ezért érthető, hogy minden lehetséges gyógyulási lehetőséget szeretnének megismerni, fontos azonban, hogy egészségügyi döntéseiket kizárólag tudományosan igazolt információkra alapozzák. Oroszi Beatrix hangsúlyozta: nincs olyan klinikai bizonyíték, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol daganatellenes hatását, ezek a szerek nem szerepelnek a hazai és nemzetközi onkológiai irányelvekben, az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása pedig súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. Hozzátette, hogy a bizonyítottan hatásos kezelések késedelme vagy megszakítása ronthatja a gyógyulás esélyeit, ezért minden új készítmény alkalmazása előtt kezelőorvossal kell konzultálni.