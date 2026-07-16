Végrehajtót küldtek Balásy Gyula cégére

Újabb végrehajtást jegyeztek be a Balásy-féle cégbirodalom egyik meghatározó vállalata, a rendezvényszervezéssel foglalkozó Lounge Event Kft. ellen – írja a G7. A cég ellen ugyanis július 8-án újabb végrehajtás indult.

A G7 megkereste a végrehajtást elrendelő közjegyző irodáját, de a törvényi előírásokra hivatkozva azt mondták, hogy konkrét ügyben nem oszthatnak meg információt. A G7 azt írja, hogy a végrehajtás elrendelésének módjából egyértelműen úgy tűnik, hogy egy másik gazdasági szereplő próbál pénzt behajtani a Lounge Event Kft.-n.

Azt nem tudni, „hogy pontosan ki próbálja így megszerezni a pénzét Balásy Gyula vállalatától, de nem lenne meglepő, ha valamilyen NER-es vállalkozás.” A G7 azzal zárja cikkét, hogy a Lounge Event Kft. nem reagált a fizetési meghagyásra, ami nem túl jó előjel, és arra utalhat, hogy az egyébként kedvező pénzügyi helyzete ellenére is fizetési nehézségekkel küzd. A Balásy-cégek ellen az adóhatóság már májusban végrehajtást indított, ez azonban egy új ügy, most nem a NAV, hanem egy piaci szereplő küldhetett végrehajtót a hosszú évekig állami tízmilliárdokkal kitömött társaságra.

A Fidesz-kormányok alatt Balásy Gyula cégei a tulajdonos jó politikai kapcsolatait kihasználva közel tíz évig monopolizálták az állami kommunikációt és rendezvényszervezést több tízmilliárd forintnyi extraprofithoz juttatva ezzel a NER-es milliárdost.

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