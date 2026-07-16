Orbán Anita: példanélküli, hogy Szijjártó Péter ilyen gyorsan átigazolt a BYD-hoz

„Meglepődtem, ilyen gyorsan ez nem szokványos” – értékelte az RTL Híradónak Orbán Anita Szijjártó Péter átigazolását a BYD-hoz. Miközben ugyanis Szijjártó Péter külügyminiszter volt, a magyar állam 300 milliárdnyi állami támogatást adott a BYD-nak.

Orbán Anita azt mondta Szijjártó Péter lépéséről:

Példanélküli.

A külügyminiszter elmondta: a minisztériumban minden gyanús szerződést átvilágítanak, de lassan haladnak, mert a korábbi vezetés semmit nem digitalizált.

Magyar Péter a ma azt mondta: olyan, amit Szijjártó Péter tett, egy normális demokráciában nem is történhet meg, hogy egy nemzetközi multinacionális céghez egy olyan exminiszter megy el dolgozni, aki a vállalat állami támogatásait lobbizta ki. A miniszterelnök szerint ez felveti a korrupció gyanúját.

A miniszterelnök szerint az ott dolgozók is meglepődtek, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter a kínai autógyárhoz igazolt.

Én biztos vagyok benne, hogy a hatóságok ezt majd vizsgálni fogják

– mondta Magyar.

Tegnap derült ki, hogy Szijjártó Péter lemond a mandátumáról és a BYD egyik vezetője lesz.

A fideszes politikus, volt külgazdasági és külügyminiszter azt írta: „A BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább.”

Szijjártó 1998-ban lépett be a Fideszbe, első politikai szerepvállalásaként önkormányzati képviselőként tevékenykedett szülővárosában, Győrben. Országos ismertséget a parlamenti munka hozott számára – 2002-ben lett először országgyűlési képviselő, majd 2006 és 2010 között a Fidesz kommunikációs igazgatójaként is dolgozott. A Fidesz első kétharmados sikerét követően Orbán Viktor szóvivője volt, a kormányfő kommunikációs stábjának vezetőjeként tevékenykedett, egyúttal a miniszterelnök külpolitikai tanácsadója is volt. 2014 szeptemberében átvette a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetését, amelyet a 2026-os kormányváltásig megtartott.