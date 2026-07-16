Megrázó tény: 2020 fő hiánnyal vette át a BRFK vezetését az új főkapitány

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetését az új főkapitány 2020 fő hiánnyal vette át. A főkapitányság folyamatosan elemzi Budapest közbiztonsági helyzetét, értékeli a lakossági jelzéseket és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések eredményeit – olvasható a police.hu közleménye.

Tegnap számoltunk róla, hogy Pósfai Gábor a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitányának július 16-ai hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki.

A police.hu közleményében azt olvashatjuk, hogy az „értékelések alapján a főváros egyes területein egyre gyakrabban jelennek meg olyan közterületi problémák, amelyek mögött össztársadalmi és szociális nehézségek állnak, miközben a rendőrségnek létszámhiánnyal kell biztosítania a főváros közbiztonságát. Ennek érdekében Budapest rendőrfőkapitánya és a kerületi rendőrkapitányok folyamatosan egyeztetnek a kerületi polgármesterekkel a szükséges rendészeti intézkedésekről.” (Hasonló tapasztalatokról számolt be Soproni Tamás terézvárosi polgármester is.)

A BRFK saját tapasztalatai, a lakossági jelzések és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján a következő egy hónapban átfogó rendészeti intézkedéseket tesz Budapest közbiztonságának további erősítése érdekében. A főváros több pontján megerősített rendőri jelenléttel, a BRFK különböző szervezeti egységeinek és társszerveinek együttműködésével komplex közterületi ellenőrzések zajlanak.

Ilyen intézkedéssorozat zajlik másfél hónapja Kelenföldön, ahol a XI. Kerületi Rendőrkapitányság a BRFK Közrendvédelmi Főosztályával, a Készenléti Rendőrséggel és a közterület-felügyelettel együttműködve állandó, megerősített rendőri jelenlétet biztosít a vasútállomáson és a kerület frekventált részein. Az intézkedések során eddig 3630 rendőri intézkedés történt, 97 személyt fogtak el – köztük garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit, valamint körözött személyeket –, 30 főt állítottak elő, további 30 esetben biztonsági intézkedés történt, a szabálysértések miatt kiszabott helyszíni és közigazgatási bírságok összege pedig meghaladta az 1,5 millió forintot. A megerősített jelenlét továbbra is folyamatos.

A közleményben az olvasható:

Hasonló, összehangolt fellépés valósult meg Rákosrendező környékén. A lakossági és az önkormányzatoktól érkezett jelzések alapján a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság a XIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal és az önkormányzati rendészettel együttműködve rendszeres közös ellenőrzéseket szervezett. Az akciók eredményeként hat körözött személyt fogtak el, július 13-án hét embert állítottak elő önkényes beköltözés szabálysértése miatt, közülük négyet szabálysértési őrizetbe vettek. A rendészeti intézkedésekkel párhuzamosan folyamatos bűnügyi adatgyűjtés zajlott, amelynek eredményeként kábítószer-kereskedőket fogtak el, akik a gyanú szerint kristályt árultak a Tatai út környékén. A BRFK az elmúlt hónapok tapasztalataira építve a következő egy hónapban tovább erősíti az összehangolt rendészeti fellépést. Budapest több pontján zajlanak komplex közterületi akciók, amelyek célja a jogsértések visszaszorítása és a leginkább érintett területek közbiztonságának további javítása. Az összehangolt fellépésben részt vesznek a kerületi rendőrkapitányságok, a BRFK Közrendvédelmi Főosztálya, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya, a Készenléti Rendőrség, a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság, a polgárőrség, valamint további együttműködő társszervek. A közterületi akciók célja a közbiztonság szempontjából leginkább érintett helyszínek célzott ellenőrzése, a jogsértések gyors megszakítása, a körözött személyek felkutatása, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése, valamint a közlekedésrendészeti ellenőrzések során a legsúlyosabb szabályszegések kiszűrése.

A közlemény azzal zárul, hogy a „BRFK a következő hetekben is folyamatosan értékeli az intézkedések tapasztalatait, és azok alapján – a kerületi önkormányzatokkal, és a társszervekkel egyeztetve – dönt a szükséges további rendészeti intézkedésekről. A cél nem egyszeri akciók végrehajtása, hanem olyan kiszámítható, összehangolt rendőri jelenlét biztosítása, amely hosszú távon is hozzájárul Budapest közbiztonságának és a budapestiek biztonságérzetének erősítéséhez. A célzott, összehangolt intézkedések a létszámhelyzet tartós javulásáig meghatározó eszközei a közterületi jelenlét erősítésének.”