„Biztos, hogy én soha életemben nem akarok több pornót nézni” – hogyan értékeli a Birodalom főrendezője Kovi filmjeit?

Nemrég ért véget a Birodalom (kritikánk az első két epizódról itt olvasható). Tapasztalod, hogy a pornó ma is kényes téma, és a nyilvánosságban sokan inkább nem is beszélnének róla? Befolyásolhatta ez a sorozat fogadtatását?

Alapvetően semmi bajom a fogadtatással, de nyilván hozzám inkább a pozitív visszaigazolás jut el. Biztos vagyok benne, hogy létezik a jelenség, amit mondasz: a pornó bizonyos mértékig tabu. Nem vállalják fel az emberek, hogy nézik, és nehezebben válik beszédtémává egy olyan produkció is, ami nem pornó, de arról szól.

Az utolsó epizódban kétségtelenül árnyalódik a kép, de az első öt epizód alapján Kovit jóravaló, kicsit elvarázsolt bumburnyáknak ábrázoljátok. Azért tűnik fel ilyen pozitív színben, mert kellett a jóváhagyása a sorozathoz?

Abból építkeztünk, ami kijött a kutatási anyagból. Kovi sok szempontból megosztó figura, de van benne valami különleges. Nagyon atipikus pornóproducer. Nemzetközi szinten a pornóproducerek nem így néznek ki, nem ilyen habitusúak. Sokkal erőszakosabb, maszkulinabb arcokat látok magam előtt. Nagyon sokan úgy lesznek producerek, hogy előtte maguk is pornóztak. Kovinál ez egyáltalán nem merült fel. Izgalmas volt, hogyan épített a saját szegmensükön belül biztonságos „családmodellt”.

A pornóipar legkülönbözőbb résztvevői mondták nekünk, hogy biztonságban érezték magukat, amikor Kovival forgattak. Nem parancsuralmi rendszert működtetett.

Tegyük hozzá, világszerte nagyon megváltozott a pornó huszonöt év alatt. Egyre erőszakosabb és durvább lett minden, Kovi többek között emiatt is szállt ki belőle. De nagyon fontos, hogy egyáltalán nem volt célunk felmenteni senkit. Próbáltunk a karakterek történeteinek mélyére ásni. Készítettünk egy ötrészes dokumentumsorozatot is Meztelen igazság címmel, amiben az eredeti szereplők reflektálnak az akkori történetekre és a Birodalomra is. Abban átfogóan foglalkozunk a hazai pornóiparral a rendszerváltástól napjainkig. A Birodalom befejezése után, nyáron látható lesz.

Abban azért megegyezhetünk, hogy ha Kovi támogatja a róla készülő sorozatot – márpedig részt vett a Birodalom promotálásában is, interjúkat adott –, akkor nagy baja biztosan nincs azzal, ahogyan ábrázoljátok őt.