Kétségbe vonta a Fidesz márkájának megmenthetőségét Navracsics

Navracsics Tibor Krug Emília Szinten túl című podcastműsorában a Fidesz jövőjéről, az Európai Unióhoz való viszonyról és a jobboldal lehetséges átrendeződéséről beszélt. A korábbi területfejlesztési miniszter több ponton is kritikus hangot ütött meg egykori pártjával kapcsolatban.

Szerinte egyelőre nem egyértelmű, hogy a Fidesz politikai márkája megújítható-e, és a következő egy év döntő lehet ebből a szempontból. Úgy fogalmazott: a válasz részben azon múlik, hogy a párt politikusai mennyire tudják visszaszerezni hitelességüket.

Navracsics hangsúlyozta, hogy továbbra is vannak olyan fideszes szavazók és közösségek, amelyek értékelik az elmúlt 16 év teljesítményét, még akkor is, ha szerinte a kormányzat jelentős hibákat is elkövetett.

Vitatkozna Orbánnal a Fidesz irányáról

A volt miniszter szerint a Fidesz erejét korábban az adta, hogy egyszerre tudta megszólítani a radikálisabb és a mérsékeltebb jobboldali szavazókat.

Úgy vélte, ha Orbán Viktor kizárólag a radikális jobboldal támogatására építené a párt jövőjét, azzal nem értene egyet. Hozzátette: amíg erre lehetősége van, egy szervezeten belül szeretné lefolytatni ezt a vitát.

Navracsics arra a kérdésre nem adott egyértelmű választ, hogy részt venne-e egy új jobboldali párt létrehozásában.

Azt mondta, számára nem a szervezeti forma a fontos, hanem az, hogy létezzen egy polgári, kereszténydemokrata, konzervatív és egyértelműen európai elkötelezettségű politikai közösség.

Az EU-tagság vörös vonal

A beszélgetés során arról is beszélt, hogy a Fidesz Európai Néppártból való távozása idején közel került ahhoz, hogy elhagyja a pártot.

Egy kérdésben azonban egyértelmű álláspontot fogalmazott meg: szerinte Magyarország európai uniós tagsága nem lehet vita tárgya.

Biztos, hogy kilépnék abból a pártból, amelyik ki akarná Magyarországot léptetni az Európai Unióból

– mondta.

Navracsics talán legerősebb kijelentése a Fidesz társadalmi megítélésére vonatkozott.

Szerinte jelenleg a magyar közvélemény többsége úgy tekint a pártra, mint „bűnözők társaságára”, és ha ez a kép nem változik meg, akkor a Fidesznek kevés esélye lesz arra, hogy rövid időn belül visszaszerezze politikai erejét.

Egy új polgári közösség körvonalai?

Navracsics megszólalása nem sokkal azután érkezett, hogy Ferencz Orsolya korábbi fideszes országgyűlési képviselő és egykori űrbiztos egy új politikai közösség építésének szükségességéről írt Facebook-oldalán.

Ferencz szerint a Fidesz már nem képes képviselni mindazokat, akik a „polgári Magyarország” eszményében hisznek, ezért új közösséget kell szervezni azoknak, akik a nemzeti, konzervatív és polgári értékeket szeretnék megjeleníteni a közéletben. Posztját Navracsics Tibor is megosztotta.

A kezdeményezésre Török Gábor politikai elemző úgy reagált, hogy akár a Fidesz formális bomlásának kezdete is kirajzolódhat. Szerinte az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy Ferencz Orsolyát, Navracsics Tibort és társaikat hány ismert jobboldali politikus vagy véleményformáló követi.

A Fidesz részéről Havasi Bertalan kommunikációs igazgató a Népszavának azt mondta: a pártban mindenki szabadon megfogalmazhatja politikai véleményét, a vezetés pedig a kritikus hangokat is tiszteletben tartja, még akkor is, ha azok szerintük igaztalan vagy bántó állításokat tartalmaznak.