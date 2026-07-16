erzsébet kilátóönkormányzathegyvidékéletveszélyes
Belföld

Életveszélyes az Erzsébet-kilátó, segítséget kér a hegyvidéki önkormányzat

24.hu
2026. 07. 16. 21:29

„Az Erzsébet kilátó szerkezetén egy már száz éve fennálló statikai hibát találtak azonosítottak be a szakértők, melyet az 50′-es években ráhelyezett, majd leszerelt vörös csillag csak súlyosbított. Jelenleg az épület életveszélyes és azonnali felújítást igényel” – írja közleményében a hegyvidéki önkormányzat. A felújítás milliárdos becsült költségét – olvasható a közleményben – az önkormányzat nem tudja kigazdálkodni, emiatt tájékoztatták az Építési és Közlekedési Minisztert, valamint az érintett országgyűlési képviselőt és állami segítséget kértek.

A közleményben az is olvasható, hogy az eredeti terveken még szerepelt tető, de végül ez nem valósult meg, sajnos ez jelentősen hozzájárult a későbbi vizesedési problémákhoz. „Már 1923-ban észlelték, hogy beázások vannak, melyek a szerkezet károsodását okozzák. 1950-es években egy vas vörös csillag került az épület tetejére, amely statikailag tovább rontotta az épület állapotát. Az 1970-es évekre dokumentált volt a statikai probléma hosszú távú hatása, valamint a beázások. Emiatt 1981 és 1992 között a kilátó nem volt látogatható. 2005-ben megvalósult egy rekonstrukció, ám a már korábban megállapított probléma, ami főként a felső két szintet érinti nem került kijavításra, főleg esztétikai és a díszkivilágítást érintő munkák lettek elvégezve.”

A mostanra elkészült szakvéleményt a felső két szint elbontását, majd szakszerű vízzár visszaépítését javasolja.

„Ez a folyamat (beleértve a hosszú tervezői munkát) több évet venne igénybe, – műemléki szakemberek és restaurátorok bevonásával- és becslések szerint több milliárd forint forrást igényel” – olvasható a hegyvidéki önkormányzat közleményében.

Kapcsolódó
Erzsébet-kilátó vakolat
Balesetveszély miatt lezárták a budapesti Erzsébet-kilátót
A szakemberek már megkezdték a károk felmérését, a kilátó környezete azonban továbbra is látogatható.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán János Dénes nyílt levelet írt Tarr Zoltánnak: visszavásárolná műveit a KMTG-től
Feladta a leckét a Revolut a magyar bankoknak: magas kamatot kínálnak lekötés nélkül is
Schóbert Norbi magára vette az országos tiszti főorvos kritikáit: Nem propagálom ezeket a terápiákat
Ez okozta Sam Neill halálát
Interjú Kovács Dániel Richárddal, az RTL rendezőjével 2026. június 30-án.
„Biztos, hogy én soha életemben nem akarok több pornót nézni” – hogyan értékeli a Birodalom főrendezője Kovi filmjeit?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik