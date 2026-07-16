Orbán Balázs: Ha bárki jelentkezett volna, nagyon szívesen átadtam volna a kampányfőnöki szerepet

A jelenleg országgyűlési képviselőként dolgozó Orbán Balázs, Orbán Viktor volt politikai igazgatója, a Fidesz legnagyobbat bukó kampányfőnöke interjút adott a Különutas Youtube-csatornáján, ahol többek között a választási vereségről és a tőle idegen kampányfőnöki szerepkörről beszélt.

A kampányfőnök felelőssége

A Fidesz korábbi, a jobboldalnak rendszerint kétharmadot szállító kampányait jellemzően Gyürk András, Habony Árpád és Rogán Antal vitte a hátán. Orbán Balázs az interjújában elmondta, hogyan lett most ő a Fidesz kampányfőnöke. Noha a kevésbé gyakorlatias, inkább elemző beállítottságú egykori politikai igazgató még sosem vállalt ilyen szerepet, azt mondta, a felkérés egyenes Orbán Viktortól érkezett.

Ha bárki jelentkezett volna, nagyon szívesen átadtam volna a szerepet, de nem jelentkezett senki

– a volt kampányfőnök hozzátette: „ha Orbán Viktor kér valamit, azt az ember megcsinálja”. Állítása szerint a választás előtt 9-10 hónappal kezdte el szervezni a kampányt, holott a visszanézve az egész stratégiát jóval korábban, teljesen máshogy kellett volna kiépíteni.

A Fidesz legnagyobb zakója

A kampányfőnök szerint a legnagyobb stratégiai hibájuk az volt, hogy a Fidesz eredményei mellett a változatlan biztonság és a kiszámíthatóság üzenetével mentek neki a kampánynak, míg szerinte Magyar Péter a változás üzenetével nyerte meg a választást. A gazdasággal kapcsolatban az volt a Fideszben az volt a mondás, hogy „ha nem akarjuk, hogy elszálljon államadósság, a gazdasági növekedést vagy az életszínvonalat el kell engedni”.

Mi ügy döntöttünk, hogy a gazdasági növekedést engedjük el, így lehetett az, hogy 0 százalékos gazdasági növekedés mellett közel tíz százalékos reálbér-növekedést tudtunk elérni

– mondta Orbán, aki szerint e mellé jött még egy olyan inflációs sokk, amelynek jóval erősebb hatása volt, mint a reálbérek növekedésének.

Orbán Balázs az interjúban rövidre zárta a választási vereség értékelését. Elmondta: két és félmillió szavazat megszerzésével számoltak a választáson. A magas részvétel miatt ő már az urnazárás pillanatában tudta, hogy gond van, mert valószínűleg olyan emberek is elmentek szavazni, akik eddig nem szavaztak, és a gazdasági nehézségek miatt nem a kormánypártokkal szimpatizálnak.