Sorozatos lopások történtek a Swiss légitársaság repülőjáratainak fedélzetén

A svájci Swiss légitársaság óvintézkedéseket vezetett be a Zürich és Hongkong közötti útvonalán, miután az elmúlt hónapokban több alkalommal is előfordult, hogy tolvajok utastársaik kézipoggyászából loptak értéktárgyakat – írja az AIRportal. A lopások főként az éjszakai órákban történnek.

A személyzet már a hangosbemondón keresztül figyelmezteti az utasokat, hogy értéktárgyaikat tartsák maguknál, ne hagyják a fej feletti tárolókban lévő poggyászokban.

A légitársaság a lopások számát nem hozta nyilvánosságra, de hangsúlyozták: a járatok mennyiségéhez viszonyítva továbbra is nagyon ritkák, azonban ennek ellenére természetesen bevezettek megelőző intézkedéseket. Közleményük szerint a személyzet képzésében eddig is szerepelt az ilyen helyzetek kezelése, a Hongkongba közlekedő járatokon szolgálatot teljesítő munkatársakat azonban külön is arra kérik, hogy fokozottan figyeljék a gyanús viselkedést.

Mi történik, ha bejelentés érkezik?

Amennyiben lopásról érkezik bejelentés, a Swiss értesíti a célállomás hatóságait, hogy a repülőgép érkezése után kivizsgálhassák az esetet, és szükség esetén intézkedhessenek a gyanúsítottakkal szemben. A Lufthansa-csoport ugyanakkor közölte, hogy a vállalat egészét tekintve nem tapasztalható a fedélzeti lopások számának növekedése.