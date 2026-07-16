Elítélte a Budapesti Ügyvédi Kamara, hogy a Fidesz képviselői megbélyegeznek egy ügyvédet

A Budapesti Ügyvédi Kamara határozottan elítél minden olyan törekvést, amely egy ügyvédet az általa képviselt ügyfél, az általa ellátott ügy vagy jogi képviselet miatt nyilvánosan megbélyegez, listáz, bármilyen hátrányos megkülönböztetésnek tesz ki, vagy – esetlegesen alaptalanul – gyanúsít.

Az ügyvédi kamara azzal kapcsolatban közölte ezt, hogy két fideszes képviselő, Panyi Miklós és Pócs János sajtótájékoztatót tartott Litresits András ügyvéd irodájánál, mert szerintük Litresits kulcsszerepet játszott az egykori Szőlő utcai áldozat, Bangó Sándor és az interjúját közlő Kontroll tulajdonosa, Magyar Márton összekapcsolásában. Mint ismert, a fideszes politikusok azt állítják, hogy a miniszterelnök testvére fizetett az interjúért, amelyben megnevezte az őt évekkel ezelőtt szexuálisan kihasználó politikust, az állítólagos „Zsolt bácsit”, bár a nevet a Kontroll nem közölte. Az ügyről részletesen itt írtunk.

A Budapesti Ügyvédi Kamara azt írta: a politikusok az ügyvéd korábban ellátott megbízásai alapján teremtettek kapcsolatot a jelen ügyben vállalt megbízásával, és bizonyíték bemutatása nélkül súlyos bűncselekménnyel hozták összefüggésbe személyét.

„Az ügyvédi hivatás befolyásmentes gyakorlása a jogállam működésének alapvető garanciája, és csak így tudja ellátni azon feladatát, hogy a jogszabályok keretei között biztosítsa ügyfele törvényes jogainak érvényesítését és a tisztességes eljáráshoz való jog gyakorlását. Az ügyvéd hivatásának gyakorlása nem azonosítható ügyfele személyével, cselekményével, politikai vagy világnézeti meggyőződésével, illetve az általa képviselt jogi állásponttal. (…) Ha az ügyvédnek attól kell tartania, hogy egy megbízás elfogadása miatt nyilvános támadások, listázás vagy megbélyegzés érheti, az nem csupán az ő függetlenségét sérti, hanem minden jogkereső ember alkotmányos jogait is veszélyezteti” – írta a kamara.