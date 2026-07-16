Jogállamisági jelentés: Magyarországnak gyorsítania kell a reformokat

Az Európai Bizottság pénteken teszi közzé éves jogállamisági jelentését, amelyben többek között Magyarországot is reformokra szólítja fel az igazságszolgáltatás, az átláthatóság és a korrupció elleni fellépés területén – írja a Politico.

Magyarországnál több területen sem látnak előrelépést.

A lap által látott jelentéstervezet szerint a Bizottság úgy értékeli, hogy Magyarországon nem történt előrelépés az alsóbb fokú bíróságokon az ügyelosztás átláthatóbbá tételében, és abban sem, hogy a bírák, ügyészek és bírósági dolgozók béremelését kiszámítható, strukturált módon hajtsák végre. Brüsszel emellett kifogásolja, hogy továbbra sem születtek új szabályok a lobbitevékenységre és arra sem, amikor valaki a közszféra és a magánszektor között vált pozíciót.

A jelentés ugyanakkor elismeri, hogy történt előrelépés a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedések terén, de úgy véli, továbbra is jelentős hiányosságok maradtak, ezért a kormányt az igazságügyi és korrupcióellenes reformok folytatására ösztönzi.

Magyar Péter a jogállam visszaállítását ígéri

Magyar Péter legfőbb kampányígérete volt a demokratikus jogállam visszaállítása. Ebben fontos szerepet kap majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal, aminek felállítását hétfőn az Alaptörvény 17. módosításával fogadott el az Országgyűlés. A Tisza elnöke többször beszélt arról, hogy az NVVH egy szuperhivatal lesz, ami leginkább az Európai Ügyészségre hasonlít majd, amihez szintén csatlakozik Magyarország.

Feladata közvagyon védelme, valamint a jogellenesen kezelt vagy felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzésének elősegítése lesz. Ennek érdekében közvádlóként is eljárhat. Elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés kétharmados többséggel választja meg. A hivatal jogköreiről itt írtunk bővebben.