Kiberbiztonsági akadémia alakult a Közszolgálati Egyetemen

Az akadémia hétfői nyitórendezvényén Krasznay Csaba programigazgató kiemelte: a kiberbiztonság fontosságát mutatja, hogy napi szinten jelennek meg sajtóhírek hackertámadásokról. Az egyik legutóbbi arról szólt, hogy orosz hackerek tavaly és tavalyelőtt feltörték a dán védelmi minisztérium számítógépes rendszerét.

Krasznay Csaba szerint indokolt, hogy minél többet, minél mélyebben beszéljünk a kiberbiztonságról, amihez tudományos, kutatási háttérre van szükség.

A szakember rámutatott, Európában, Magyarországon is probléma az informatikai, kiberbiztonsági ismeret- és szakemberhiány. A most megalakult kiberbiztonsági akadémia feladata, hogy az NKE egyes karainak, kutatóintézeteinek, műhelyeinek már meglévő erőforrásait összehangolja, a kiberbiztonsági kutatásokat, szakembereket támogassa.

Mindehhez képzési programokat kezdeményeznek, szerveznek, és kiberbiztonsági gyakorlatokat is terveznek. Szeretnék az informatikai infrastruktúrát is fejleszteni, ehhez speciális labort kialakítani. Az akadémia célja, hogy a közszolgálat, a rendvédelem és a honvédelem területén is katalizátorként működjön a kiberbiztonsági képzésben, mondta Krasznay Csaba.