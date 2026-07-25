Napfogyatkozás: mutatjuk, mit és honnan láthatunk Magyarországról

Idén augusztus 12-én teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg több Európai országból, Grönlandról, Izlandról és Spanyolországból. Ilyet akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget – itt írtunk erről részletesen. Magyarországról nézve nem lesz teljes a jelenség, ám nem érdemes csüggednünk, nem maradunk ki az élményből.

Augusztus 12-én a lemenő Nap elé tőlünk nézve is bekúszik a Hold, néhol több mint a felét takarja el

– írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Szabad szemmel, megfelelő védőeszköz használatával bárki számára könnyen megfigyelhető lesz, a szakemberek pedig részletes útmutatóval is szolgálnak, hogyan követhetjük. A jelenség megfigyelését augusztus 12-én, szerdán kora este, Budapestről nézve 19 óra 22 perctől érdemes elkezdeni, ekkor történik meg ugyanis az úgynevezett I. kontaktus. A Hold ekkor érinti meg a napkorongot, majd a naplementéhez közeledve egyre látványosabbá válik a fogyatkozás. A tőlünk látható legnagyobb fedést éppen a Nap lenyugvásának pillanatában éri majd el, ami országrészenként más-más időpontban történik meg. Csillagunk hamarabb nyugszik le a keleti országrészben, ott ugyan percekkel korábban kezdődik a jelenség, ám a Hold jelentősen kisebb részt takar ki a Napból, mint nyugaton.

Nyugaton akár 25 perccel később lesz a naplemente, közben még tovább tud mozogni a Hold a napkorong elé, ezért jelentősen nagyobb részét takarja majd ki. Budapestről nézve 19 óra 58 perckor lesz napnyugta, ekkor

a napfelszín 60,3 százalékát takarja majd el a Hold, ami igen látványos napsarlót, „kifli alakot” eredményez.

Mivel a fogyatkozás minden pillanata a látóhatárhoz igen közel zajlik, a sikeres megfigyelés kulcsa a teljesen tiszta, tereptárgyaktól és fáktól (és persze felhőtől) mentes nyugati látóhatár. Ahogy a Nap egyre közelebb kerül a horizonthoz, az egyre inkább sarló formájú égitest látványa a légköri fénytörés miatt narancsos-vöröses árnyalatot kap, ami szabad szemmel (kizárólag napfogyatkozás-néző szemüvegen vagy végső esetben csak egy-egy rápillantásnyira használva hegesztőüvegen keresztül!) is nagyon szép élményt ígér.

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