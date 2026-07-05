Az endometriózis egyik fő tünete a fájdalmas menstruáció és a fájdalmas szexuális együttlét. Fontos leszögezni, hogy nem normális, ha egyik vagy másik fájdalmat okoz. Ezt azért is jó szem előtt tartani, mert minél több idő telik el, minél tovább menstruál valaki, annál inkább súlyosbodhat az endometriózis

– jelentette ki lapunknak Dr. Brubel Réka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nőgyógyásza, endometriózis specialista. A 24.hu meddőségről szóló sorozatának harmadik részében – az asszisztált reprodukciós ellátás menetét, illetve a legfontosabb életmódbeli változtatásokat bemutató cikkünk után – a női meddőség egyik legfőbb okozójáról, az endometriózisról lesz szó.

Mi is az az endometriózis?