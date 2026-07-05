brubel rékaendometriózismeddőség-sorozatnői meddőség
Tudomány

Akár félmillió magyar nő is küzdhet endometriózissal, ami miatt a szex és a menstruáció is kínszenvedés lehet

Adrián Zoltán / 24.hu
Dr. Brubel Réka
admin Lányi Örs
2026. 07. 05. 10:56
Adrián Zoltán / 24.hu
Dr. Brubel Réka
A reproduktív korú nők 10–15 százalékát is érintheti az endometriózis, amelyről ugyan a legtöbbeknek a fájdalmas menstruáció jut eszébe, ám a 24.hu-nak megszólaló szakértő szerint ennél sokkal többről szól. A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nőgyógyászával, Dr. Brubel Rékával bemutatjuk, miről ismerhető fel ez a rendellenesség, valamint körbejártuk a kezelés lehetséges módjait is, amelyekben a specialista szerint a központi kérdés az, hogy szeretne-e teherbe esni a páciens.

Az endometriózis egyik fő tünete a fájdalmas menstruáció és a fájdalmas szexuális együttlét. Fontos leszögezni, hogy nem normális, ha egyik vagy másik fájdalmat okoz. Ezt azért is jó szem előtt tartani, mert minél több idő telik el, minél tovább menstruál valaki, annál inkább súlyosbodhat az endometriózis

– jelentette ki lapunknak Dr. Brubel Réka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nőgyógyásza, endometriózis specialista. A 24.hu meddőségről szóló sorozatának harmadik részében – az asszisztált reprodukciós ellátás menetét, illetve a legfontosabb életmódbeli változtatásokat bemutató cikkünk után – a női meddőség egyik legfőbb okozójáról, az endometriózisról lesz szó.

Mi is az az endometriózis?

A cikk tartalmából

Cikkünkben az alábbi témákat jártuk körbe Dr. Brubel Réka segítségével:

  • Mi az az endometriózis: mi állhat a kialakulás hátterében, illetve a nők mekkora hányadát érinti?
  • Melyek a leggyakoribb tünetek, milyen intő jelekre érdemes odafigyelni?
  • Miért tart sokszor évekig a diagnózis felállítása, és hogyan zajlik a vizsgálat?
  • Hogyan zajlik a felderítés, illetve milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre?
  • Lehet-e terhes egy endometriózisban szenvedő nő, és milyen hatással van a terhesség, valamint a szoptatás az endometriózisra?
  • Okozhat-e betegségeket a kezeletlen endometriózis, ha igen, miket?
  • Milyen életmódbeli változtatásokkal lehet mérsékelni a tüneteket?
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