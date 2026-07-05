Az endometriózis egyik fő tünete a fájdalmas menstruáció és a fájdalmas szexuális együttlét. Fontos leszögezni, hogy nem normális, ha egyik vagy másik fájdalmat okoz. Ezt azért is jó szem előtt tartani, mert minél több idő telik el, minél tovább menstruál valaki, annál inkább súlyosbodhat az endometriózis
– jelentette ki lapunknak Dr. Brubel Réka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nőgyógyásza, endometriózis specialista. A 24.hu meddőségről szóló sorozatának harmadik részében – az asszisztált reprodukciós ellátás menetét, illetve a legfontosabb életmódbeli változtatásokat bemutató cikkünk után – a női meddőség egyik legfőbb okozójáról, az endometriózisról lesz szó.
Mi is az az endometriózis?
Cikkünkben az alábbi témákat jártuk körbe Dr. Brubel Réka segítségével:
- Mi az az endometriózis: mi állhat a kialakulás hátterében, illetve a nők mekkora hányadát érinti?
- Melyek a leggyakoribb tünetek, milyen intő jelekre érdemes odafigyelni?
- Miért tart sokszor évekig a diagnózis felállítása, és hogyan zajlik a vizsgálat?
- Hogyan zajlik a felderítés, illetve milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre?
- Lehet-e terhes egy endometriózisban szenvedő nő, és milyen hatással van a terhesség, valamint a szoptatás az endometriózisra?
- Okozhat-e betegségeket a kezeletlen endometriózis, ha igen, miket?
- Milyen életmódbeli változtatásokkal lehet mérsékelni a tüneteket?
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