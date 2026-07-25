„Kerüljük, hogy a nadrágzsebünkben legyen a telefon” – szakértővel mutatjuk be, mit tehetnek a férfiak az egészségük megóvásáért

Hosszú évtizedeken át uralkodott az a nagyon káros tévhit a társadalmi gondolkodásban, hogy, amennyiben egy párkapcsolaton belül nem születik gyermek, az biztosan a nő hibája. A meddőséget övező stigmák és a patriarchális társadalmi berendezkedés miatt tehát sokáig a nők viselték a sikertelen családalapítás terheit. Mára azonban a modern andrológia – a férfiak reproduktív egészségével foglalkozó orvostudományi ág – és a legújabb statisztikai elemzések kimutatták, hogy a meddőség közel sem csak a női oldalon jelentkezik, sőt:

a férfiak biológiai érintettsége legalább akkora szerepet játszik, mint a nőké. De miért van ez így?

A meddőségről szóló cikksorozatunk negyedik részében a férfi meddőség hátterében húzódó okokat járjuk körbe Dr. Kopa Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docensével. Az andrológus szakorvos emellett néhány gyakorlati tanácsot is ad a családalapítás előtt álló férfiaknak, amelyek segíthetnek a férfi egészség fenntartásában.

Egyre nagyobb a férfiak felelőssége is