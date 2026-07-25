férfi meddőséginterjúkopa zsoltkáros szokások
Tudomány

„Kerüljük, hogy a nadrágzsebünkben legyen a telefon” – szakértővel mutatjuk be, mit tehetnek a férfiak az egészségük megóvásáért

Varga Jennifer / 24.hu
Dr. Kopa Zsolt andrológus-urológus szakorvos.
admin Lányi Örs
2026. 07. 25. 16:59
Varga Jennifer / 24.hu
Dr. Kopa Zsolt andrológus-urológus szakorvos.
Magyarországon az adatok szerint súlyosabb a meddőségi krízis, mint Nyugat-Európában: nem túlzás azt állítani, hogy minden ötödik pár érintett. Dr. Kopa Zsolt andrológus szakorvos szerint ebben pedig a férfiaknak is legalább akkora a felelőssége, mint a nőknek. A 24.hu meddőségről szóló sorozatának negyedik részében a férfi egészség kerül a fókuszba – bemutatjuk, miért zuhan a férfiak nemzőképessége, mit tehetünk a helyzet javításáért, illetve melyek azok a gyakori, ám annál károsabb szokások, amiket el kell hagyni.

Hosszú évtizedeken át uralkodott az a nagyon káros tévhit a társadalmi gondolkodásban, hogy, amennyiben egy párkapcsolaton belül nem születik gyermek, az biztosan a nő hibája. A meddőséget övező stigmák és a patriarchális társadalmi berendezkedés miatt tehát sokáig a nők viselték a sikertelen családalapítás terheit. Mára azonban a modern andrológia – a férfiak reproduktív egészségével foglalkozó orvostudományi ág – és a legújabb statisztikai elemzések kimutatták, hogy a meddőség közel sem csak a női oldalon jelentkezik, sőt:

a férfiak biológiai érintettsége legalább akkora szerepet játszik, mint a nőké. De miért van ez így?

A meddőségről szóló cikksorozatunk negyedik részében a férfi meddőség hátterében húzódó okokat járjuk körbe Dr. Kopa Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docensével. Az andrológus szakorvos emellett néhány gyakorlati tanácsot is ad a családalapítás előtt álló férfiaknak, amelyek segíthetnek a férfi egészség fenntartásában.

Egyre nagyobb a férfiak felelőssége is

A cikk tartalmából

Cikkünkben az alábbi témákat jártuk körbe Dr. Kopa Zsolt andrológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docensével.

  • Mikortól beszélhetünk meddőségről, és milyen gyakori a magyar párok körében?
  • Miért zuhan ilyen drasztikus mértékben a férfiak nemzőképessége?
  • Milyen betegségek, fejlődési rendellenességek állhatnak a háttérben?
  • Az életmódbeli tényezők fontossága: milyen a jó testmozgás és táplálkozás?
  • Melyek azok a káros tevékenységek, amiket el kell kerülni?
  • Gyakori kérdések: tényleg káros a forró fürdő vagy az ölben tartott laptop?
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