„Kerüljük, hogy a nadrágzsebünkben legyen a telefon” – szakértővel mutatjuk be, mit tehetnek a férfiak az egészségük megóvásáért

Hosszú évtizedeken át uralkodott az a nagyon káros tévhit a társadalmi gondolkodásban, hogy, amennyiben egy párkapcsolaton belül nem születik gyermek, az biztosan a nő hibája. A meddőséget övező stigmák és a patriarchális társadalmi berendezkedés miatt tehát sokáig a nők viselték a sikertelen családalapítás terheit. Mára azonban a modern andrológia – a férfiak reproduktív egészségével foglalkozó orvostudományi ág – és a legújabb statisztikai elemzések kimutatták, hogy a meddőség közel sem csak a női oldalon jelentkezik, sőt:
a férfiak biológiai érintettsége legalább akkora szerepet játszik, mint a nőké. De miért van ez így?
A meddőségről szóló cikksorozatunk negyedik részében a férfi meddőség hátterében húzódó okokat járjuk körbe Dr. Kopa Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docensével. Az andrológus szakorvos emellett néhány gyakorlati tanácsot is ad a családalapítás előtt álló férfiaknak, amelyek segíthetnek a férfi egészség fenntartásában.
Egyre nagyobb a férfiak felelőssége is
Cikkünkben az alábbi témákat jártuk körbe Dr. Kopa Zsolt andrológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docensével.
- Mikortól beszélhetünk meddőségről, és milyen gyakori a magyar párok körében?
- Miért zuhan ilyen drasztikus mértékben a férfiak nemzőképessége?
- Milyen betegségek, fejlődési rendellenességek állhatnak a háttérben?
- Az életmódbeli tényezők fontossága: milyen a jó testmozgás és táplálkozás?
- Melyek azok a káros tevékenységek, amiket el kell kerülni?
- Gyakori kérdések: tényleg káros a forró fürdő vagy az ölben tartott laptop?
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