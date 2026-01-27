Az EU Bíróságának ítélete szerint Magyarország megsértette az uniós jogi kötelezettségeit, amikor a kannabisz átkategorizálása ellen szavazott az ENSZ-ben.

Az Európai Bizottság (EB) azért kezdeményezett bírósági eljárást Magyarország ellen, mert a kormány szembement a már elfogadott uniós állásponttal, amikor a kannabisz orvosi felhasználását elfogadták 2020-ban az ENSZ-ben, írja a hvg.hu.

Az uniós jog szerint az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik az, hogy milyen anyagokat vesznek fel a pszichotrop anyagokról szóló egyezmény szerinti jegyzékbe.

A magyar kormánynak a lehető leghamarabb teljesítenie kéne az ítéletben előírtakat, miután az EU Bírósága megállapította a kötelezettségszegést. Ennek elmulasztása esetén pénzügyi szankciókért adhat be keresetet az EB.