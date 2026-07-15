Cukrot találtak a Tejútrendszer közepén

Eritrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett.

Az eritrulózt most először sikerült a Naprendszeren kívül azonosítani, egy G+0.693-0.027 nevű gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának.

A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítőanyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez

– írták a kutatók egy közleményben.

Az eritrulóz a kezdetleges élet kialakulásában különösen nagy szerepet játszhat, hiszen megfelelő környezetben képes treózzá, egy másik négyszénatomos cukorrá alakulni. Feltehetőleg a treóz lehetett a bolygónkón megjelenő első nukleinsav alapja, amely az RNS és a DNS elődjének tekinthető – nyilatkozta a tanulmány egyik társszerzője a Live Science-nek.

A tudósok ezelőtt nem tudták, hogyan kerülhetett az eritrulóz a bolygónkra az élet létrejötte előtt, a korai Földön ugyanis nem voltak megfelelőek a feltételek a kialakulásához. A mostani felfedezés magyarázatot ad erre a kérdésre. Ha ugyanis az eritrulóz megképződhet űrbéli gáz- és porfelhőkben, akkor a Földhöz hasonló kőzetbolygók kialakulásának és fejlődésének már legkorábbi szakaszában beépülhetett azok anyagába. A cukormolekula észlelése tovább erősíti azt az elképzelést is, hogy az élethez nélkülözhetetlen összetevők közül sok – ha nem mindegyik – nagy mennyiségben megtalálható a világűrben.

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