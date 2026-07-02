Ez a bolygó valahogy túlélte csillaga pusztulását

Bepillantott a Naprendszer lehetséges jövőjébe a James Webb űrteleszkóp. Az eszköz egy olyan bolygórendszert figyelt meg, amelynek központi csillaga több milliárd évvel ezelőtt vörös óriássá nőtt, majd levetette külső rétegeit, csupán a magját, vagyis egy fehér törpét hagyva maga után. Ennek a folyamatnak elméletileg minden közeli bolygót el kellett volna pusztítania, a csillagászok mégis azonosítottak egy Jupiter-méretű exobolygót, amely kevesebb mint 3 millió kilométerre kering a fehér törpe körül.

Hogy miként élhette túl csillaga pusztulását ez az égitest, igazi rejtély.

Megoldásához a James Webb űrtávcsövet hívták segítségül, amellyel alaposan megfigyelték a bolygót, amint elhalad csillaga előtt. Eredményeiket a Nature című tudományos folyóiratban közölték, és betekintést engednek abba, milyen sors várhat a Jupiterre a Nap halála után.

Hogyan élte túl csillaga halálát a bolygó?

A WD 1856+534 jelű fehér törpe mintegy 80 fényévre található a Földtől, mérete nagyjából megegyezik bolygónkéval. A csillagászok 2020-ban fedezték fel, hogy kering körülötte egy jóval nagyobb, Jupiter-méretű bolygó, amely a WD 1856 b nevet kapta. Ez a planéta elképesztően közel kering csillagához, mintegy ötvenszer közelebb, mint a Föld a Naphoz – derül ki a NASA közleményéből.

A szakértők úgy gondolják, eredetileg ennél jóval távolabb lehet, hiszen ilyen közelségben biztosan megsemmisült volna, amikor csillaga vörös óriássá növekedett. Kezdeti, távoli elhelyezkedése azonban megmentette a pusztulástól, és csak később vándorolt közelebb csillagához – miután az már fehér törpévé vált.

Pályájának módosulásában a rendszerben található másik két csillag is szerepet játszhatott. A folyamat közben a bolygó hőmérséklete jelentősen megemelkedhetett, és még azóta is tart a hűlése.

Ez lehet a Naprendszer jövője

Körülbelül öt milliár év múlva a Naprendszerben is hasonló események fognak végbemenni. A Nap eddigre kifogy a magjában található hidrogénből, és ennek hatására egy százszor nagyobb vörös óriássá változik. Ez a folyamat a Merkúrt, a Vénuszt és a Földet szinte biztosan elpusztítja majd, a távolabbi gázóriások sorsa azonban kérdéses. A mostani megfigyelés arra mutat, nem lehetetlen, hogy a Jupiter, a Szaturnusz és a még messzebbi bolygók túlélik az átalakulást.

A távcsövekkel általában a múltba tudunk bepillantani, most azonban sikerült előre tekintenünk. (…) Olyan, mintha időgépet használtunk volna, hogy megnézzük a Naprendszer távoli jövőjét

– nyilatkozta Ryan MacDonald, a tanulmány első szerzője.

A Nap idővel aztán levedli külső rétegeit, és mindössze magja marad hátra, életét fehér törpeként fejezi be.

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