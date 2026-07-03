Ismeretlen anyagot azonosítottak a Plutón

Egy korábban ismeretlen molekulának adhat otthont a Pluto, illetve a Szaturnusz Titan nevű holdja. A James Webb űrtávcső megfigyelései szerint ezeknél az égitesteknél ugyanis nem észlelhető a fény egy bizonyos hullámhossza, amely minden más vizsgált objektumnál kimutatható.

A világegyetemben létező összes kémiai elem és molekula elnyeli az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszait, éppen ezért a csillagászok gyakran az égitestek által visszavert fényt elemezve igyekeznek megállapítani, hogy milyen anyagok lehetnek jelen rajtuk. Például a molekuláris oxigén 230 nanométeres hullámhosszon nyeli el a fényt, ezért, ha egy bolygó ezen a hullámhosszon nem ver vissza fényt, a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy a bolygó légköre oxigént tartalmaz – magyarázza a Live Science.

Kutatók egy csoportja most a James Webb űrtávcső megfigyeléseit elemezve a Titan és a Pluto esetében is hiányt fedezett fel, nagyjából 5,11 mikrométeres hullámhosszon, ami nem egyezik meg egyik ismert molekula elnyelési hullámhosszával sem. Idén júniusban publikált tanulmányuk szerint a különös jelenségért egy eddig ismeretlen molekula lehet a felelős, amely mindkét égitest felszínén megtalálható. A megfigyelésekből az is látszik, hogy a Plutón jóval nagyobb számban lehet jelen, mint a Titanon.

A rejtély megfejtésében a NASA Dragonfly helikoptere segíthet majd, amelyet a tervek szerint 2028-ban indítanak útnak a Titan felé. Az eszköz várhatóan 2034-ben érkezik meg a holdra, és mintegy 2,5 éven keresztül fog üzemelni rajta.

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