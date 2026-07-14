szarvasmarhahalálesetidős férfianglia
Tudomány

Szarvasmarhák öltek meg egy idős férfit Angliában

John P Kelly / Getty Images
admin Lányi Örs
2026. 07. 14. 16:19
John P Kelly / Getty Images

Életét vesztette egy 70-es éveiben járó férfi, miután szarvasmarhák támadtak rá a National Trust norfolki birtokán Angliában – írja a Sky News.

A tragikus incidens után a helyszínt azonnal lezárták a látogatók elől. A rendőrség és a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Igazgatóság (HSE) szakemberei megkezdték a baleset körülményeinek részletes kivizsgálását.

A hatóságok tájékoztatása szerint a mentőket hétfőn (július 13-án) dél körül riasztották a Cromer városához közeli, 17. századi kastély területére, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy embert súlyosan megsebesítettek a legelő állatok.

A férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy mire a mentők kiértek, már életét vesztette.

Nem egyedülálló ez az eset

Bár a szarvasmarhákat a többség jámbor állatnak tartja, a szakértők figyelmeztetnek: a hasonló esetek egyáltalán nem egyedülállóak. A brit Cattle Safety adatai szerint a főszezonban havonta átlagosan 20-30 olyan incidenst jelentenek, amikor állatok üldözőbe vették, megfélemlítették vagy megtiporták őket, írja a Guardian.

Az elmúlt hét évben öt halálos kimenetelű tehéntámadást regisztráltak az Egyesült Királyságban, emellett több tucatnyian szenvedtek súlyos csonttörést, agyrázkódást vagy belső szervi sérüléseket.

Kapcsolódó
Videón, ahogy egy megvadult bölény felöklel egy turistát a Yellowstone Nemzeti Parkban
A férfi megpördült a levegőben, de már lábadozik.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ryanair-incidens: öt percig tartotta a lábánál fogva férjét a mélység felett
Antall József fia szerint méltatlan, hogy az apjára való megemlékezés a politikai színház része
Kirámolták Fásy Ádám autóját a XIII. kerületben, 3 bankkártyát is elloptak a mulatós sztártól
Így búcsúztak Sam Neilltől a Jurassic Park sztárjai
Orbán szerepe rendkívül nehéz kérdéssé vált a vezetési válsággal küzdő Fideszben – politológusok a hétfői összeomlásról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik