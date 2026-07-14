Szarvasmarhák öltek meg egy idős férfit Angliában

Életét vesztette egy 70-es éveiben járó férfi, miután szarvasmarhák támadtak rá a National Trust norfolki birtokán Angliában – írja a Sky News.

A tragikus incidens után a helyszínt azonnal lezárták a látogatók elől. A rendőrség és a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Igazgatóság (HSE) szakemberei megkezdték a baleset körülményeinek részletes kivizsgálását.

A hatóságok tájékoztatása szerint a mentőket hétfőn (július 13-án) dél körül riasztották a Cromer városához közeli, 17. századi kastély területére, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy embert súlyosan megsebesítettek a legelő állatok.

A férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy mire a mentők kiértek, már életét vesztette.

Nem egyedülálló ez az eset

Bár a szarvasmarhákat a többség jámbor állatnak tartja, a szakértők figyelmeztetnek: a hasonló esetek egyáltalán nem egyedülállóak. A brit Cattle Safety adatai szerint a főszezonban havonta átlagosan 20-30 olyan incidenst jelentenek, amikor állatok üldözőbe vették, megfélemlítették vagy megtiporták őket, írja a Guardian.

Az elmúlt hét évben öt halálos kimenetelű tehéntámadást regisztráltak az Egyesült Királyságban, emellett több tucatnyian szenvedtek súlyos csonttörést, agyrázkódást vagy belső szervi sérüléseket.