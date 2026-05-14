Felépült és hazatért Mónika, a Hortobágyon meglőtt kerecsensólyom

Lányi Örs
2026. 05. 14. 11:19
Közel egy évvel azután, hogy sörétes puskával lelőtték a Hortobágyon, a Mónikának elnevezett tojó hazatért Bulgáriába.

Fokozottan védett, Bulgáriában gyűrűzött, fiatal kerecsensólymot lőttek meg ismeretlen elkövetők a Hortobágyon – adtunk hírt róla 2025 júliusában, most pedig a Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) bejelentette: a „Mónika” névre keresztelt fiatal tojót néhány nappal ezelőtt átadták a bolgár kollégáknak, akik sikeresen visszaszállították Bulgáriába.

„Igazi túlélő”

2025 júliusában ismeretlen elkövetők lőttek meg fiatal kerecsensólymot a Hortobágy térségében. A bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találta meg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) természetvédelmi őrszolgálata. A madarat ezt követően a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szállították, ahol a röntgenfelvételek alapján kiderült, hogy sörétes puskával lőtték meg.

Az állatkert állatorvosai a madarat megműtötték és állapotát stabilizálták. „Mónika” ezt követően a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak felügyelete alá került. Szabadon engedésének lehetősége is felmerült, azonban a szakemberek ezt végül elvetették, így a telet náluk töltötte. „Mónika” pedig igazi túlélőnek bizonyult: közel egy évvel lelövése után néhány nappal ezelőtt sikeresen visszaszállították Bulgáriába.

A bolgár kerecsensólyom-állomány rendkívül sérülékeny: 2025-ben mindössze hat foglalt territóriumot regisztráltak, így a visszatelepítési program jelenti az egyetlen esélyt a faj újbóli megtelepedésére az országban.

Hamarosan fiókáknak adhat életet

A tojó kerecsensólyom felépülése nemcsak önmagában jelent hatalmas sikert, hanem a bolgár állomány számára is komoly jelentőséggel bír, hiszen a tervek szerint bevonják a bolgár kerecsensólyom-tenyésztési programba, ahol várhatóan számos kerecsenfiókának adhat életet. A Hortobágy térsége, ahol a sérült kerecsensólymot megtalálták a LIFE SakerRoads projekt egyik kiemelt területe. Az Európai Unió és a magyar állam által támogatott projekt célja, hogy megállítsa és megfordítsa ezen ikonikus madarunk populációjának csökkenő tendenciáját hazánkban, az észak-alföldi régióban.

Az 1980-as évek óta Magyarországon eddig 23 kerecsensólyom került meg biztosan lelövés következtében. Bár az elmúlt 15 évben az esetek száma csökkent, sajnos még mindig előfordul, hogy ez a fokozottan védett sólyomfajunk is áldozatul esik ezen illegális cselekményeknek. Az MME sürgeti, hogy ilyen és az ezekhez hasonló természetkárosítási ügyekben a bűnüldöző szervek hatékony nyomozást folytassanak és mielőbb bíróság elé állítsák az elkövetőket. Turulmadarunk, az 50 Ft-os érmén is szereplő kerecsensólyom Magyarországon fokozottan védett, pénzben kifejezett értéke példányonként (ami már a tojásokra is vonatkozik) 1 millió forint.

