David Attenborough-ról neveztek el egy új állatfajt

David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajt a legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából – írja a Scimex. A Chilében honos Attenboroughnculus tau egy parazita-életmódú darázs, amelyet egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írtak le.

Ennek a darázsnak nemcsak faja új a tudomány számára, hanem nemzetsége is – ez kapta az Attenboroughnculus nevet, a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.

Fiatalkoromban David Attenborough sorozataiból tanultam a taxonómiáról, később pedig taxonómus lettem, amit neki köszönhetek

– nyilatkozta Dr. Gavin Broad, az új fajt bemutató tanulmány első szerzője.

Az Attenboroughnculus tau meglehetősen apró lény, mindössze 3,5 milliméterre nő. Parazitaéletmódja abban nyilvánul meg, hogy petéit élő szervezetekben, főként más ízeltlábúak testében rakja le. A kikelő lárvák ebből az állatból lakmároznak életciklusok kezdetén.