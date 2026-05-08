david attenboroughparazita darazsakállatvilágúj faj
Tudomány

David Attenborough-ról neveztek el egy új állatfajt

David Attenborough-ról elnevezett új parazita darázs faj egyik példánya.
Trustees of the Natural History Museum
A Természettudományi Múzeumban talált példány.
24.hu
2026. 05. 08. 12:54
David Attenborough-ról elnevezett új parazita darázs faj egyik példánya.
Trustees of the Natural History Museum
A Természettudományi Múzeumban talált példány.

David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajt a legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából – írja a Scimex. A Chilében honos Attenboroughnculus tau egy parazita-életmódú darázs, amelyet egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írtak le.

Ennek a darázsnak nemcsak faja új a tudomány számára, hanem nemzetsége is – ez kapta az Attenboroughnculus nevet, a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.

Fiatalkoromban David Attenborough sorozataiból tanultam a taxonómiáról, később pedig taxonómus lettem, amit neki köszönhetek

– nyilatkozta Dr. Gavin Broad, az új fajt bemutató tanulmány első szerzője.

Az Attenboroughnculus tau meglehetősen apró lény, mindössze 3,5 milliméterre nő. Parazitaéletmódja abban nyilvánul meg, hogy petéit élő szervezetekben, főként más ízeltlábúak testében rakja le. A kikelő lárvák ebből az állatból lakmároznak életciklusok kezdetén.

Kapcsolódó
David Attenborough egy kígyóval a vállán, Ausztráliában 2003-ban.
„Lényegében egy félisten” – így látják a magyar ismeretterjesztők a 100 éves David Attenborough-t
Az élő legenda 100 éves lett – ebből az alkalomból Magyarország legnevesebb tudósait, ismeretterjesztőit, természetbúvárait kérdeztük a világhírű természetfilmes munkásságának hazai jelentőségéről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán vejének buszai szállítják a gyerekeket Orbán püspök barátjánál
Transparency International: Vissza kell csinálni a hadiipari cégek Nagy Mártonék által levezényelt privatizációját
Marsi Anikó elárulta, mivel telik a pihenőideje: „Az elmúlt 10 évben nem tudtam ennyi időt együtt tölteni a gyerekekkel”
„Az újságírás szemétdombjára való mind a két műsor” – Sváby Andrást kérdeztük a Tények és a Napló megszűnéséről
Túszejtés egy német bankban, különleges egységek a helyszínen, rendőrségi helikopterek a város felett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik