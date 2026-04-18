A pénteki volt az év eddigi legmelegebb napja

Pénteken volt az év eddigi legmelegebb napja – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

A tájékoztatás szerint április 17-én pénteken síkvidéken szinte országszerte meghaladta a maximum-hőmérséklet a 20 fokot. Dabason kereken 25 fokot mértek – ezzel ez volt az év eddigi legmelegebb napja.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Kékes tetőn ugyanakkor csak 14,8 fokot mértek pénteken a legmelegebb órákban, így több mint 10 fokos különbség volt megfigyelhető a maximum-hőmérsékletek között az országban.