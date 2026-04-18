Élvezze ki a szombati napsütéses időt, mert jön a hidegfront

Szombaton túlnyomóan napos időre számíthatunk a Dunántúlon fátyol-, főként az ország északkeleti felén gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható, írja a Kiderül.hu. Az északi, északkeleti szél elsősorban a keleti megyékben lesz tartósan élénk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

Április 18-án tehát még folytatódik a napos, száraz idő hazánkban.

Vasárnap délután azonban északnyugat felől erős hidegfront éri el az országot, amelynek hatására egyre több helyen elered az eső. Ha nem lenne elég az eső, a hőmérséklet is fokozatosan csökkenni fog vasárnapot követően: a hét közepére a maximumok 15 fok körül alakulnak majd várhatóan.