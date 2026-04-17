Lehűlés jön a napsütéses hétvége után

A hétvégi, napsütéses időjárást ki kell élvezni, ugyanis a jövő hét elején többfokos lehűlés várható – írja az Időkép.

Szombaton alapvetően még sok napsütésre lehet számítani, kisebb felhőzettel, esni sehol sem fog. Az élénk északi-északkeleti szélben 17-22 fokig melegedhet a levegő. Vasárnap azonban már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, délutántól pedig egy közelgő hidegfront hatására a Dunántúlon egyre több helyen kialakulhat eső, zápor, néhol zivatar.

A csúcshőmérséklet a hét utolsó napján 19 és 24 fok között alakul.

A front nem hoz országos csapadékot, hétfő reggelre kelet felé távozik csapadékzónája, amelynek hatására csak kisebb mennyiségű eső valószínű.

Hétfőn napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, záporok, helyenként zivatarok még északkeleten és a nyugati, délnyugati határ mentén alakulhatnak ki. Erős északnyugati széllel hűvösebb levegő áramlik fölénk, ekkor már csak 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Kedden és szerdán további lehűlésre lehet számítani: éjjelente egyre több helyen jelenhetnek meg az 5 fok alatti minimumok, délutánonként pedig 20 fok alatt maradunk. A maximumok 15 fok körül alakulnak.