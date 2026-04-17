időjáráselőrejelzéshétvége
Belföld

Húsz fok feletti napsütéses idő lesz a kormányváltás utáni első hétvégén

Mohos Márton / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 04. 17. 06:23
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Napos, gomolyfelhős idő várható pénteken a Kiderül előrejelzése szerint, bár helyenként – főként északkeleten, keleten – zápor, néhol zivatar előfordulhat, de kis eséllyel északnyugatra is besodródhat egy-egy csapadékgóc.

Az északias szelet több helyen élénk, a záporok, zivatarok környezetében akár erős, viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 7 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Az Időkép jelzése szerint szombaton is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből említésre méltó csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk, keleten helyenként erős az északi, északkeleti szél. Hajnalra 3 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17-22 fokot mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap a nap első felében sok napsütés ígérkezik, majd egy hidegfrontnak köszönhetően északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Késő délután, este ebből az irányból egyre többfelé ered majd el az eső. A légmozgás általában mérsékelt lesz, csak az esti óráktól északnyugatira forduló szél kezd majd feltámadni. Hajnalra 5-10 fokig hűl a levegő, délután 19-24 fokot mérhetünk.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ruszin-Szendi Romulusz: Ne próbálkozzanak iratmegsemmisítéssel a Honvédelmi Minisztériumban
Orbán szerint nem döntött rosszul, aki a Tiszára szavazott
„Ádám elvesztése közügy lett, országos gyász” – így búcsúztatták Nádasdy Ádámot
Ferencz Orsolya: Nagy Márton emberi minőségéről és szakmai munkásságáról sem tudnék sok jót mondani
Hatalmas vagyont halmoztak fel az Orbán-érában a Fidesz-közeli alapítványok: 617 milliárdnál állt meg a számlálónk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik