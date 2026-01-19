Megváltozik az űrhajósok agya a világűrben

Elmozdul, megnyúlik és összemegy az emberi agy a világűrben, erre a következtetésre jutott egy 26 asztronauta MR-eredményét vizsgáló új tanulmány – olvasható Phys.org oldalán.

Hasonló látszott annak a 24 önkéntesnek a felvételein is, akik egy kísérlet keretein belül 60 napot folyamatosan fekve töltenek, 6 fokos lefelé irányuló szögben. Ezzel a mikrogravitáció, azaz súlytalanság emberi szervezetre gyakorolt hatását szimulálják és vizsgálják.

Az űrhajósok agya ugyanakkor nagyobb mértékben mozdult el felfelé, mint a kísérletben résztvevőknek, és az is világos, hogy minél hosszabb ideig tartózkodott valamelyikük az űrben, annál hangsúlyosabbak lettek a változások. Az agy kiegészítő motoros területe – amely segít a mozgás irányításában – körülbelül 2,5 milliméterrel került feljebb azoknál az asztronautáknál, akik egy évig tartó küldetésen vettek részt.

A szakértők azt is kimutatták, hogy az agy nemcsak mozog, hanem eközben a teteje és a hátsó része összenyomódik, míg más területei megnyúlnak.Ezek az elváltozások észrevehető hatással vannak az érintettek egyensúlyára és a koordinációjára. A tesztek során azok az űrhajósok küzdöttek legjobban az egyensúlyozással miután visszatértek a Földre, akiknél a legnagyobb agyi elmozdulás történt.

Az űrküldetések jövője szempontjából elengedhetetlen ezeknek a változásoknak a megértése. Bár az agy többnyire néhány hónapos földi tartózkodás után visszatér normális helyzetébe, a tudósoknak több információra van szükségük ahhoz, hogy biztonságosabb feltételeket biztosíthassanak a hosszabb, például Marsra irányuló missziókhoz.