Ritka, buszméretű állatot vettek videóra a tenger mélyén

Ritka állatot kaptak lencsevégre Argentína partjainál – a Schmidt Óceánintézet egy busz méretű óriás fantommedúzát (Stygiomedusa gigantea) filmezett le. Legutóbb 2022-ben sikerült felvételt készíteni egy egyedről.

A kutatócsoport Argentína teljes partvonala mentén vizsgálta az ökoszisztémát egy távirányítású robot segítségével, amikor 250 méteres mélységben találkoztak egy fantommedúzával. A közlemény szerint az állat harangja akár 1 méter átmérőjűre is megnőhet, négy csápja pedig elérheti a 10 méteres hosszúságot.

Az expedíció során más érdekességekre is bukkantak a kutatók: felfedezték a jelenleg ismert legnagyobb Bathelia candida korallzátonyt, valamint dokumentálták Argentína első mélytengeri bálnatemetőjét, azt a tengerfenéki területet, ahová az elpusztult bálnák tetemei lesüllyednek.

Ezek a területek átmeneti ökoszisztémaként működnek: több élőlénynek – például polipoknak, cápáknak és rákoknak – biztosítanak táplálékot.