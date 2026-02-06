felfedezésállatokúj fajúj fajok
Tudomány

90 új állatfajt fedeztek fel magyar kutatók

újonnan felfedezett csigafajok
HUN-REN
Az újonnan felfedezett fajok némelyike.
admin Stéger Dávid
2026. 02. 06. 15:15
újonnan felfedezett csigafajok
HUN-REN
Az újonnan felfedezett fajok némelyike.

Kilencven korábban ismeretlen állatfajt fedeztek fel a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének Állattani Osztályának kutatói – derül ki a kutatási hálózat közleményéből. A fajok mindegyike növényeken élő parazita vagy kártevő, köztük 62 csiga, 24 talajban és növényeken élő atka, egy pajzstetű és két poloska szerepel.

A kilencven új állatfaj mindegyikét 2025-ben írták le, több különálló kutatás eredményeként. Többségük Ázsiából származik, de akadnak európai és amerikai fajok is.

Az egyik csigafaj az Anauchen jokaii nevet kapta Jókai Mór után. 

A leírt fajok közül nem mindegyik él jelenleg is a bolygón, vannak köztük mára kihalt, korábbi földtörténeti korokból származók, amelyeket eddig nem ismert a tudomány.

A szakértők szerint a kártevők jobb megismerése kiemelt fontosságú a növényvédelem, valamint a talajegészség szempontjából.

Nem példátlan, hogy magyar kutatóknak köszönhetően bővül az ismert fajok jegyzéke, lapunk alábbi cikkeiben számolt be korábbi esetekről, amikor honfitársaink bukkantak addig ismeretlen állatokra:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kapu Tibor megjelenésében reménykednek a magát lábon lövő Fidesz-jelölt elárvult körzetében
Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air Budapestről Valenciába tartó járata
Ebből a 10 kérdésből kiderül, mennyire ismered a brit királyi családot
A nagy Marvel-kvíz: Mennyire ismered Vasembert és társait?
Kapu Tibor megjelenésében reménykednek a magát lábon lövő Fidesz-jelölt elárvult körzetében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik