90 új állatfajt fedeztek fel magyar kutatók

Kilencven korábban ismeretlen állatfajt fedeztek fel a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének Állattani Osztályának kutatói – derül ki a kutatási hálózat közleményéből. A fajok mindegyike növényeken élő parazita vagy kártevő, köztük 62 csiga, 24 talajban és növényeken élő atka, egy pajzstetű és két poloska szerepel.

A kilencven új állatfaj mindegyikét 2025-ben írták le, több különálló kutatás eredményeként. Többségük Ázsiából származik, de akadnak európai és amerikai fajok is.

Az egyik csigafaj az Anauchen jokaii nevet kapta Jókai Mór után.

A leírt fajok közül nem mindegyik él jelenleg is a bolygón, vannak köztük mára kihalt, korábbi földtörténeti korokból származók, amelyeket eddig nem ismert a tudomány.

A szakértők szerint a kártevők jobb megismerése kiemelt fontosságú a növényvédelem, valamint a talajegészség szempontjából.

