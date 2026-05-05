Matekérettségi 2026: megvannak a nem hivatalos megoldások

Az Oktatási Hivatal ugyan csak szerdán reggel teszi közzé a középszintű matekérettségi hivatalos javítási-értékelési útmutatóit, az Eduline már most megosztotta a nem hivatalos megoldásokat. Ezek ide kattintva elérhetők.

2026-ban egyebek mellett exponenciális függvény és gráfos példa volt az első, falusi focicsapatok és másodfokú egyenlet a második feladatrészben. Ezeket itt mutattuk meg. A feladatsorról Horváth Péter szaktanár lapunknak azt mondta: a korábbi évekhez hasonló szerkezetű és nehézségű feladatokkal találkozhattak ma a matematikaérettségit író diákok.

A magyarérettségit hétfőn írták a vizsgázók, a témákról itt, a hivatalos megoldásokról itt írtunk. Kvízünket pedig itt találod a vonatkozó feladatokról.