A Prototaxites elnevezésű rejtélyes óriások nagyjából többszáz millió évvel ezelőtt a földi élet fontos részét képezték, azonban még mindig nem sikerült kideríteni, hogy hova is tartoztak pontosan: a növények, a gombák családjába, vagy esetleg olyan létformákról beszélhetünk, amelyet semmilyen jelenlegi kategóriába nem lehet besorolni, írja az Astrobiology.

A Science Advances folyóiratban megjelent új tanulmányban az Edinburgh-i Egyetem és a Skót Nemzeti Múzeumok kutatói megállapították, hogy ez utóbbi kijelentés lehet a legközelebb a valósághoz. A Prototaxitest ugyanis egy olyan, az eukariótákhoz tartozó, de teljesen kihalt, enigmatikus lényként említik, “amely az összetett többsejtű eukarióták egy korábban le nem írt, önálló és kihalt leszármazási vonalának tagja.”

A Prototaxites első fosszíliát 1859-ben fedezték fel, és azóta is viták tárgyát képezte a besorolásuk kérdése.

Az élőlények maradványai a szilur és a késő devon korból származnak (a 420-360 millió évvel ezelőtti időszakból), és a jelek szerint ebben a periódusban a Prototaxites lények voltak a leghatalmasabb organizmusok a Földön – magasságuk akár a 8 métert is elérhette. Méretbeli dominanciájuknak csak a devon korban vetettek véget a náluk is nagyobbra növő fák.

Nagyon izgalmas, hogy ekkora előrelépést tehetünk a prototaxitokról szóló vitában, amely már körülbelül 165 éve folyik. Ezek az élőlények nem olyanok, amilyeneket ma ismerünk: olyan anatómiai és kémiai jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek eltérnek a gombáktól vagy növényektől, és az élet egy teljesen kihalt evolúciós ágához tartoznak

– mondta Dr. Sandy Hetherington, a tanulmány vezető társszerzője, a Skót Nemzeti Múzeumok kutatási munkatársa.

Tévhit, hogy gombáról van szó

A kutatók szerint az elmúlt 25 évben sok olyan ember volt, akik a Prototaxitest gombaként azonosították, a mostani leletek azonban másra utalnak. A fosszíliák mikroszkopikus csöveket tartalmaztak, amelyek ugyan tényleg a gombák hifáira emlékeztettek, de a csövek olyan módon ágaznak el és kanyarognak, ami határozottan nem gombaszerű, teszi hozzá a Rakéta.

A csövek fala helyenként az erezettel rendelkező növényekhez hasonló szerkezettel bír. A Skóciában található Rhynie csertből származó maradványokban emellett nem találták a gombák alapvető részét képező vegyületeknek, mint például a kitinnek és a glükánnak a nyomát.

Az általuk alkalmazott integratív megközelítés, amely a Prototaxites taiti molekuláris összetételének, szerveződésének és anatómiájának vizsgálatát egyesíti, mint írják, és aláássa azt a hipotézist, miszerint a P. taiti kifejezetten egy tömlősgomba, illetve általánosabban a koronacsoportba tartozó gomba lett volna. Ehelyett azt támasztja alá, hogy a Prototaxites egy korábban le nem írt, kihalt eukarióta leszármazási vonalhoz tartozik.