Így lett Ausztrália a briteké

Az első európai telepesek 236 éve, 1788. január 26-án szálltak partra Ausztráliában. Az Arthur Phillip kapitány vezette csoport jelentős része elítéltekből állt, akiket a Brit Birodalom büntetésből küldött a távoli kontinensre – írja a Rubicon.

Börtönkolóniának szánták Ausztráliát

James Cook 1770 nyarán fedezte fel a déli fölrészt, ám a britek sokáig érdektelennek mutatkoztak iránta. Ez csak az 1780-as években változott meg, miután az Egyesült Államok kivívta függetlenségét. A Brit Birodalom egyebek mellet arra is használta gyarmatait, hogy bűnözőit végleg eltávolítsa az anyaországból. Sokukat Észak-Amerikába küldték, ezért ottani területeik egy részének elvesztése után új helyszínre szorultak.

A brit kormányzat 1785-ben határozott arról, hogy Amerika korábbi szerepét Ausztrália veszi át, amely kontinenst ideálisnak véltek önfenntartó büntetőkolóniák létrehozásához. A 11 hajóból álló első flottát 1787 májusára szerelték fel, összesen 759 elítéltet, mintegy 250 fős legénységet, vetőmagokat és háziállatokat szállítottak, ezzel ez volt minden idők egyik legnépesebb expedíciója.

A foglyok embertelen körülmények között töltötték a világ körüli hajóutat: jelentős részük már március óta a fedélzethez láncolva várta, hogy eljusson a szigetre. A rabok között férfiak, nők és gyerekek is voltak, akiket igen eltérő súlyú bűncselekményekért ítéltek el, a hosszú út során 23-uk elhunyt. Célállomásukra, a mai Sydney területére 1788 januárjában jutottak el.

Pokoli hely volt az első ausztrál telep

Az első ausztráliai kolónia kormányzója Arthur Phillip kapitány lett, akire nehéz feladat várt, hiszen telepét rossz termőföldek és sovány legelők jellemezték. Az első időszakban minden telepes szigorú fejadagokban kapta meg a túléléshez szükséges élelmet, és a legapróbb vétségeiket is drákói szigorral torolták meg.

A brit kormány ezek közé a nehéz körülmények közé 1850-ig 800 hajót és mintegy 150 000 telepest küldött. Hamarosan aztán Új-Dél-Wales kikötőiben nem csak fegyencek szálltak partra, ugyanis az Ausztrália hegyeiben felfedezett ásványkincsek a gyors meggazdagodás lehetőségével kecsegtették a vállalkozó kedvű szabadokat is.

